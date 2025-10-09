Lily Phillips es perseguida por sujetos de manera continua; temen por la seguridad de la modelo

El nombre tal vez sea reconocido por ser la famosa modelo de Only Fans que hizo el reto de tener 101 relaciones sexuales en un solo día. Pero lamentablemente ese tipo de exposición mediática le está trayendo severos problemas en casa, pues Lily Phillips indicó que fue perseguida hasta su casa y un hombre tocó su puerta en la madrugada. Esto es lo narrado por la creadora de contenido para adultos.

¿Lily Phillips se encuentra en peligro?

El caso de la joven de 24 años es conocido a nivel mundial. Sus labores como productora de contenido para adultos le han traído muchísimos fanáticos y esto ya le trajo algunas experiencias que tienen alerta, sobre todo a su familia. Y es que platicó para el podcast Just Between Us que conoció a un hombre en un pub y ese mismo sujeto le siguió hasta su casa a las 12:30 de la madrugada.

Supuestamente, y gracias al sistema de seguridad de su hogar, este personaje solo quería charlar. Pero obviamente eso alteró los nervios de la chica, que ha tenido visitas de personas más jóvenes, quienes solamente quieren conocerla y tomarse una foto. Sin embargo, aunque ella lo toma con más calma, su familia es la que realmente se encuentra alterada.

¿Su familia apoya a Lily Phillips en su vida profesional?

Los padres de Lily fueron claros en el documental que hizo la cadena de BBC, indicando que realmente desearían que ella se saliera del mundo en el que se encuentra. “Cuando ella dijo que hacía OnlyFans, nos mantuvimos al margen porque queríamos seguir teniendo relación con nuestra hija. Fuimos bastante flexibles, pero cuando dio el siguiente paso dijimos: no, no”.

Por ello, otras personas como su hermano - dijo Phillips - le han dicho que debería ser más certera con sus cuidados. Ya le recomendó que exponga a la gente en redes sociales para que dejen de presentarse en la puerta de su casa, pues su seguridad no es algo que pueda tomarse a la ligera.