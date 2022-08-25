Yeison Jiménez y El Fantasma sorprendieron con el anuncio de un nuevo dueto.

En la actualidad uno de los cantantes más populares dentro del regional mexicano es El Fantasma, quien ha logrado construir una importante carrera en la música en solitario y haciendo colaboraciones con grandes artistas.

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Muchos de sus temas se han colocado por semanas en los primeros lugares de las listas de popularidad, por lo que es uno de los cantantes más solicitados para hacer colaboraciones.

El nuevo dueto de El Fantasma y Yeison Jiménez.

México y Colombia unen sus fuerzas una vez más, pues dos grandes talentos de la música, El fantasma y Yeison Jiménez dejaron el nombre de sus países muy en alto y han dado una noticia que sorprendió a sus fans.

A través de las redes sociales, ambos artistas sorprendieron a sus millones de seguidores al revelar que están preparando un espectacular dueto en Guadalajara, haciendo una fusión entre los dos géneros más escuchados del momento.

Qué tal mi gente soy su amigo Fantasma y aquí andamos con mi buen amigo Yeison Jiménez preparando un duetazo

Sin embargo, no todo acaba ahí ya que también estrenarán su videoclip oficial, este tan esperado tema titulado ‘Un loco enamorado’.

Además, en la descripción se puede leer que está canción fue compuesta Alexander García, mejor conocido como El Fantasma y por Edén Muñoz.

Abrazo a toda mi familia de México y de Colombia, Estados Unidos, donde quiera que les guste nuestra música, preparadísimos que se viene una gran canción, este dúo, con todo el corazón, soy Yeison Jiménez con El Fantasma

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Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes reveló la fecha de estreno, pero sus millones de seguidores esperan que sea muy pronto.

