ÚLTIMA HORA: El cantante Carín León es diagnosticado con dengue y pospone conciertos, esto es lo que se sabe sobre su estado actual

Se ha dado a conocer de última hora que el cantante Carín León ha pospuesto dos de sus fechas más esperadas del año debido a que ha sido diagnosticado con dengue, mermando parte de su gira recién anunciada ‘De Sonora Para el Mundo', con la que el artista regional recorrerá gran parte de México.

De acuerdo con el comunicado compartido en redes sociales por el equipo del artista, Carín León ya ha estado bajo supervisión médica e incluso ha recibido indicaciones profesionales para su pronta recuperación priorizando su salud y la de la gente con la que trabaja pues podría ser un foco de infección.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Carín León?

Este miércoles su equipo compartió un breve comunicado explicando la situación de Óscar Armando Díaz de León Huez, cual es el verdadero nombre del artista, mismo que dice lo siguiente:

“Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carín León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas. El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación.

Las nuevas fechas confirmadas serán las siguientes:

22 de enero → 5 de febrero 23 de enero → 6 de febrero

Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos de acuerdo a las fechas correspondientes indicadas arriba.

Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show.

Atentamente, Management de Carín León”

¿Cuál es el estado de salud de Carín León?

Si bien, no se comunicó el parte médico del artista de 36 años, se espera que no se encuentre muy delicado de salud pues ya ha reprogramado las fechas de sus presentaciones en la Feria de León para dentro de dos semanas, siendo esta reprogramación bastante optimista.

La gira de Carín León continúa

Este 2026 el artista se encuentra de gira con su tour ‘De Sonora Para el Mundo’ con la que recorrerá algunas ciudades de México, siendo que el músico del regional ya se presentó en Monterrey y Arandas este mes.

De momento se espera que sus conciertos en Hermosillo, Mérida, Cancún, La Paz, Los Cabos, Torreón, Saltillo y Acapulco sigan como se tenía planeado, a la espera de más fechas por anunciar.