¡Carín León compartirá escenario con los Rolling Stones!

Los nuevos sonidos del regional mexicano siguen rompiendo fronteras tanto geográficas como musicales. Y es que recientemente Carín León fue anunciado como invitado especial para un concierto de, nada más y nada menos, los legendarios Rolling Stones.

¿Cuándo cantará Carín León con los Rolling Stones?

A través de sus redes sociales oficiales, Carín León anunció con bombo y platillo que estaría cumpliendo un sueño que tenía “desde morrito” el próximo 7 de mayo en Glendale Arizona. Acorde con la revista especializada en música, Rolling Stone, el músico sonorense abrirá el concierto de la mítica banda del Reino Unido como parte de su gira Stones Tour ’24 Hackney Diamonds.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no se ha confirmado que Carín León tenga participación en más fechas del tour de los Rolling Stones por los Estados Unidos.

El regional mexicano sigue en ascenso y la carrera del sonorense no es la excepción. La aceptación de la música de Carin León en los Estados Unidos se hizo patente luego de su gira Colmillo de Leche Tour, por lo que se espera que su participación en la gira de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, sea todo un éxito.

¿Opiniones divididas por la participación de Carín León con los Rolling Stones?

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y, si bien los fans de Carín León aplauden su participación con los Rolling Stones, otros amantes de la música no están de acuerdo en que el sonorense participe con la legendaria banda. De lo que no queda duda es que el próximo 7 de mayo, será muy especial, pues uno de los exponentes del regional mexicano abrirá el show de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de los Rolling Stones donde abrirá Carín León?

Si no te quieres perder este concierto, debes saber que los boletos ya están a la venta en el sitio oficial del grupo británico y los puedes conseguir desde los 65 dólares hasta los 1,500 dólares.