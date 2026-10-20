Muere famoso actor de telenovelas que debutó como villano; había sufrido un secuestro

La televisión y el entretenimiento se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del actor de telenovelas mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, a los 67 años de edad, famoso por haber debutado en diversos proyectos televisivos, como telenovelas, en donde en muchas ocasiones figuró como villano. La noticia fue confirmada durante las madrugada de este martes 20 de octubre a través de una publicación en redes sociales de Roberto Tello, comediante y director de televisión mexicano, conocido por el público como "El coreano". La noticia ha conmovido a todos los seguidores de Carlos, quién hace algunos años reveló haber sido secuestrado.

¿De qué murió el actor Carlos Miguel Suárez Soto?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. En la publicación compartida por el comediante Roberto Tello no se detalló más información. El video en donde se ve al humorista junto a Carlos haciendo un saludo y pasando un momento agradable juntos dice "Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero Poncho". La publicación que actualmente acumula más de seis mil "me gusta" tiene diversos comentarios de pésame y condolencias; "Quééé!!! No lo puedo creer!!! Qué triste noticia!!! Dios lo tenga en su Santa Gloria.", "Ay lo siento mucho", "que en paz descance", son algunos de los mensajes que se leen.

¿Quién era Carlos Miguel Suárez Soto?

Carlos Miguel Suárez Soto fue un reconocido actor mexicano que a lo largo de su carrera debutó como villano en diversas telenovelas, esto entre las décadas de 1980 y 1990, hecho que lo llevó poco a poco a ganarse el cariño, reconocimiento y respeto de su público. Por otro lado, el actor hizo público que había sido secuestrado. Ese hecho no solo lo privó de su libertad por 4 días sino que cambio su vida. Carlos reveló a un medio de comunicación que había sufrido agresiones como la pérdida de algunos dientes y daños en sus tendones. Por otro lado, el actor permaneció tiempo sin trabajo en la televisión, hecho que lo llevó a generar ingresos de otras formas; una de ellas fue comenzar a vender tacos, burritos y tortas en un puesto.

