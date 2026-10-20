Cómo usar la glicerina en el cabello para que el pelo no quede grasoso

La glicerina es muy utilizada para poder retener la humedad del cabello y eliminar el frizz. Sin embargo, muchas personas la evitan debido a que puede dejar el pelo grasoso o pegajoso.

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Sin embargo, aquí te vamos a contar sobre la manera correcta de aplicar la glicerina para evitar perjudicar el cabello. Lo principal es poder diluirla con agua o productos capilares y solo aplicarlo de medios a puntas.

¿Cómo usar la glicerina correctamente?

Spray hidratante diario (El método más ligero)

Este es el método ideal porque no corres riesgo de engrasar el pelo debido a que el producto queda bien distribuido y disuelto. Lo que debes hacer es lo siguiente:

La mezcla: coloca en un atomizador mitad de agua y mitad de glicerina vegetal pura

La aplicación: Saliendo de la ducha, con el cabello limpio y húmedo, rocía la mezcla dando solo 4 o 5 disparos.

El truco antí-grasa: debes evitar aplicar el producto en la raíz por lo que se recomienda dejar unos cuatro dedos de distancia desde el cuero cabelludo. Con tus dedos debes cepillar bein o con ayuda de un peine para esparcir el producto y lo secas con una secadora o secar al aire.

Potenciador de champú (Con enjuague)

Otra opción interesante es la de mezclarla con el champú para aprovechar la hidratación, pero tienes que eliminar el residuo pesado al enjuagar.



La aplicación: Al momento de bañarte, coloca la cantidad normal de champú que usas en la palma de tu mano.

La mezcla: Agrega un chorrito o unas pocas gotas de glicerina en tu mano y mezcla ambos productos.

El truco anti-grasa: se recomienda aplicar en el cabello, masajea suavemente y enjuaga con agua tibia o fría. No dejes restos de producto.

Mascarilla intensiva pre-lavado

Aquí tenemos un truco que se recomienda para las puntas muy secas o quebradizas que puedes usar antes del lavado para proteger el pelo.



La mezcla: Añade una cucharada de glicerina a tu mascarilla comercial o acondicionador favorito.

La aplicación: Una vez que tengas la mezcla vas a aplicar de medios a puntas con el cabello húmedo antes de bañarte.

El truco anti-grasa: Déjala actuar durante 15 minutos y luego lava tu cabello con tu champú habitual de forma normal para retirar todo el exceso.

Consejos importantes para evitar el pelo grasoso y pesado

Modera la frecuencia: No se recomienda aplicar la glicerina todos los días. El máximo es de 2 veces por semana para que puedas ver tu cabello suave, brillante y sin frizz.

Cuidado con el clima: Por otro lado, ten en cuenta que la glicerina absorbe la humedad el ambiente para incorporarla a tu cabello. Si vives en un lugar con clima extremadamente seco, la glicerina podría hacer el efecto contrario y resecar tu pelo al absorber la humedad de tu propia fibra capilar.