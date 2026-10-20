Uñas francesas horizontales: 10 diseños contemporáneos para las mujeres elegantes

La manicura francesa es, sin duda, el clásico más atemporal del mundo del nail art. Conoce cuáles son los mejores estilos contemporáneos de uñas francesas horizontales para un look de lujo silencioso.

La novedad del momento son este tipo de estilos, basados en la tradicional línea blanca de la pinta hacia otras secciones de la uña con trazos completamente rectos y estilizados.

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10 diseños contemporáneos de uñas francesas horizontales

El clásico flotante

En lugar de pintar el borde libre de la uña, la línea blanca se desplaza ligeramente hacia abajo, flotando de manera recta sobre el lecho ungueal.

Uñas francesas horizontales

El destello dorado metálico

Para las mujeres que buscan un toque de brillo sutil sin caer en excesos de purpurina, los hilos de oro horizontales son la alternativa perfecta.

El estilo "Croc" doble en contraste

Una opción dinámica que juega con dos colores o texturas complementarias en un formato de doble línea horizontal.

Uñas francesas horizontales

La microlínea pastel o microfrench

Ideal para las amantes de las uñas cortas y los detalles casi imperceptibles, pero llenos de intención.

Uñas francesas horizontales

El contorno geométrico abierto

Este diseño desafía los límites del formato francés tradicional al concentrar las líneas horizontales únicamente en los laterales superiores de la uña.

La franja negra de alta costura

Siguiendo la tendencia del vampy look y los estilos oscuros elegantes, el negro azabache sustituye al blanco en un trazo horizontal impecable.

Uñas francesas horizontales

El bloque de color invertido o negative space

Este diseño juega con el espacio negativo y las ilusiones ópticas, dejando una sección horizontal "desnuda" en medio de dos bloques de color.

Uñas francesas horizontales

El hilo de plata cromado

Si el dorado es sinónimo de calidez, la plata cromada evoca el futurismo, la tecnología y una elegancia fría sumamente moderna.

Uñas francesas horizontales

La línea de tiza sobre base milky

Las uñas milky (con un acabado blanco translúcido similar a la leche) son las favoritas del estilo Clean Girl. Combinarlas con la técnica horizontal eleva el diseño al instante.

La transición asimétrica minimalista

Para cerrar la lista, esta cariante rompe ligeramente la simetría central pero mantiene el rigor de las líneas rectas y horizontales del concepto contemporáneo.

