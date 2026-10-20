Uñas francesas horizontales: 10 diseños contemporáneos para las mujeres elegantes
Conoce los mejores 10 diseños de uñas francesas horizontales para poner lucir una manicura elegante durante los próximos días como tendencia de temporada
La manicura francesa es, sin duda, el clásico más atemporal del mundo del nail art. Conoce cuáles son los mejores estilos contemporáneos de uñas francesas horizontales para un look de lujo silencioso.
La novedad del momento son este tipo de estilos, basados en la tradicional línea blanca de la pinta hacia otras secciones de la uña con trazos completamente rectos y estilizados.
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10 diseños contemporáneos de uñas francesas horizontales
- El clásico flotante
En lugar de pintar el borde libre de la uña, la línea blanca se desplaza ligeramente hacia abajo, flotando de manera recta sobre el lecho ungueal.
- El destello dorado metálico
Para las mujeres que buscan un toque de brillo sutil sin caer en excesos de purpurina, los hilos de oro horizontales son la alternativa perfecta.
- El estilo "Croc" doble en contraste
Una opción dinámica que juega con dos colores o texturas complementarias en un formato de doble línea horizontal.
- La microlínea pastel o microfrench
Ideal para las amantes de las uñas cortas y los detalles casi imperceptibles, pero llenos de intención.
- El contorno geométrico abierto
Este diseño desafía los límites del formato francés tradicional al concentrar las líneas horizontales únicamente en los laterales superiores de la uña.
- La franja negra de alta costura
Siguiendo la tendencia del vampy look y los estilos oscuros elegantes, el negro azabache sustituye al blanco en un trazo horizontal impecable.
- El bloque de color invertido o negative space
Este diseño juega con el espacio negativo y las ilusiones ópticas, dejando una sección horizontal "desnuda" en medio de dos bloques de color.
- El hilo de plata cromado
Si el dorado es sinónimo de calidez, la plata cromada evoca el futurismo, la tecnología y una elegancia fría sumamente moderna.
- La línea de tiza sobre base milky
Las uñas milky (con un acabado blanco translúcido similar a la leche) son las favoritas del estilo Clean Girl. Combinarlas con la técnica horizontal eleva el diseño al instante.
- La transición asimétrica minimalista
Para cerrar la lista, esta cariante rompe ligeramente la simetría central pero mantiene el rigor de las líneas rectas y horizontales del concepto contemporáneo.