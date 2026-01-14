Caso Julio Iglesias: quiénes son las mujeres que denunciaron por acoso al famoso cantante

Julio Iglesias está envuelto en la polémica, pues 2 extrabajadoras lo acusan de acoso y agresión sexual. Los hechos datan del 2021, cuando las supuestas víctimas laboraban para él como empleada doméstica y fisioterapeuta en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

Los testimonios fueron recabados por eldiario.es y Univisión Noticias en una investigación en la que las denunciantes exponen que el cantautor les realizó tocamientos no consentidos e insultos continuos.

El español es acusado por agresiones físicas, verbales y sexuales por 2 extrabajadoras.|@julioiglesias

Los testimonios de las presuntas víctimas de Julio Iglesias

La mujer que realizaba las labores domésticas reveló que constantemente subía a la habitación de Julio para tener encuentros sexuales sin su consentimiento al terminar su jornada de trabajo. Además de agresiones físicas y verbales. La presunta víctima agregó que cuando ocurría estos encuentros siempre en la habitación se encontraba otra empleada de mayor jerarquía.

Mientras que la fisioterapeuta denunció que sufrió tocamientos en los pechos y besos forzosos. Asimismo, humillaciones públicas e insultos durante su estancia en una de las residencias del español, ubicada en Punta Cana, República Dominicana.

Ambas trabajadoras añadieron que sus jornadas laborales eran extenuantes, pues se llegaban alargar hasta por 16 horas al día con normas estrictas, vigilancia permanente y amenazas de despido. De acuerdo con las investigaciones, estas agresiones tanto físicas como sexuales ocurrieron cuando Julio Iglesias tenía 77 años; es decir, hace 5 años.

Investigan el caso de Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia de Madrid ya inició con una investigación acerca del caso Julio Iglesias, luego de que el 5 de enero se recibió una denuncia formal. Pese a que los hechos ocurrieron fuera de Europa, la justicia del país puede abordarlo, según información de BBC.

En caso de que se llegue a encontrar indicios de algún delito, se presentará una demanda ante el juzgado, que a la postre se encargará de llevar el juicio. Pero, de no ser así, la carpeta se archivará.