Vadhir Derbez celebra suspensión de funcionaria relacionada con su caso y la acusa de corrupción. “La justicia no puede ser un negocio”

A través de redes sociales, Vadhir Derbez confirmó que una funcionaria del Ministerio Público que trabajaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue suspendida de su cargo por acusaciones de haber vendido el expediente del caso de abuso sexual que actualmente enfrenta el actor.

"Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción", escribió Vadhir Derbez en su cuenta de X. "En especial, celebro que se actúe contra esa MP, cuya actuación en mi caso fue corrupta, irregular y completamente ajena a la legalidad".

El hijo de Eugenio Derbez agregó que su equipo legal presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con el argumento de que "ningún servidor público puede usar una Fiscalía para fabricar expedientes, manipular hechos o perseguir a una persona". Por la misma vía, declaró que "la justicia no puede ser un negocio ni un instrumento de persecución".

Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción.



En especial, celebro que se actúe contra esa MP, cuya actuación en mi caso fue corrupta, irregular y completamente ajena a la legalidad. — Vadhir Derbez (@vadhirderbez) June 25, 2026

Cuáles son las acusaciones en contra de Vadhir Derbez

A principios de mayo se dio a conocer que existe una carpeta de investigación en contra de Vadhir Derbez, a partir de una denuncia por supuesto abuso sexual interpuesta por una modelo de origen estadounidense. El abuso habría ocurrido durante la filmación de un video musical en Coyoacán.

El actor negó las acusaciones y, en un enlace con Venga La Alegría, su abogado acusó una supuesta extorsión. Enrique González Casanova, quien forma parte del equipo de defensa de Vadhir Derbez, declaró que antes de que surgiera la denuncia le llegaron mensajes pidiendo hasta 350 mil dólares, y agregó que una supuesta red de delincuencia organizada estaría involucrada.

La modelo, cuya identidad se ha preservado, acusó a Vadhir Derbez de haber entrado al camerino donde se encontraba con compañeras y haberla conducido de la mano al camerino de él, donde la habría agredido.

Ventaneando reveló que les pidieron dinero para obtener la carpeta de investigación

Ventaneando revela que les pidieron dinero para tener acceso a la carpeta de investigación contra Vadhir Derbez

En una emisión de Ventaneando, se reveló que a la producción del programa le pidieron dinero para recibir el acceso al documento relacionado con la acusación en contra de Vadhir Derbez. "Intentaron contactarnos para ofrecernos el acceso a la carpeta a cambio de pagarles", explicó Mónica Castañeda.

"Cuando dijimos que no pagábamos, ya no quiso hablar", dijo Rosario Murrieta acerca de la persona que contactó a la producción, luego de que se explicara que no se trabaja de esa manera.