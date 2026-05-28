Famoso manda mensaje a Vadhir Derbez en medio de polémica por presunto abuso

Los ecos alrededor del caso de Vadhir Derbez siguen levantándose pese a que ya pasaron algunos días sin actualización por parte del equipo legal del actor y cantante. Por ello, quien habló fue el comediante Carlos Bonavides. El hombre de 85 años fue claro al decirle al hijo de Eugenio y Silvana que se defendiera fieramente.

¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre el caso de Vadhir Derbez?

Un viejo lobo de mar allegado a la farándula mexicana es este actor y comediante, quien tuvo una intervención con la prensa, espacio donde se le preguntó cómo veía el caso del hijo de Eugenio Derbez. Allí él respondió sagazmente al indicar que espera que Vadhir llegue hasta las últimas consecuencias contra los presuntos extorsionadores.

"La extorsión es un delito calificado, es una cosa que no se puede permitir para ninguna persona. Si una persona, sea quien sea sufre de una extorsión, se debe investigar porque la sociedad mexicana ya está harta de las extorsiones… No sé a detalle lo que sufrió Derbez, pero la persona que lo extorsionó debe de sufrir las consecuencias".

Básicamente, el veterano actor animó a Vadhir Derbez para que se defendiera ante lo que parece un intento de extorsión: "Que se defienda como león, que demuestre la estafa que le hicieron. Derbez es un gran actor, tiene un gran ángel, pero que se defienda y que debe de saber que está apoyado por la Constitución, por las Leyes”.

¿Cuál es la relación entre Vadhir Derbez y Carlos Bonavides?

Según la evidencia mediática, no existe ninguna relación entre Vadhir Derbez y Carlos Bonavides. Aunque ambos pertenecen al medio y Carlos estuvo muchos años en el mismo espacio que Eugenio Derbez, no coincidieron en proyectos. Ante eso, se entienden estas palabras del comediante como aliento a un colega que se encuentra en una batalla legal importante.

Mientras tanto, no existe actualización del caso del hijo de Silvana Prince, por eso se está a la espera de una resolución… la cual parecía que favorecía al joven cantante.