Así fue como Cazzu halló brujería en su casa

Han pasado varios meses desde que se confirmó la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal , y la situación entre los dos, lejos de mejorar, ha ido en picada. Ahora, la cantante argentina estaría inmiscuida en actos de brujería luego de encontrar un objeto bastante extraño dentro de su entorno cercano. ¿De qué se trata?

¿Es cierto que Cazzu está embarazada nuevamente de Nodal? ¡Chécalo!

Para poner un poco de contexto, vale decir que Cazzu y Christian Nodal tuvieron una relación amorosa que concluyó en el nacimiento de la pequeña Inti. No obstante, la misma terminó y, tan solo meses después, El Forajido se unió en matrimonio con Ángela Aguilar, integrante de la Dinastía Aguilar y su actual esposa.

¿Cazzu encontró actos de brujería en su casa?

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, la cantante argentina Cazzu ha encontrado una serie de “extraños trabajos” en la puerta de su nuevo hogar, mismo que recientemente adquirió luego de los tours internacionales que ha protagonizado y que le han brindado el capital suficiente para comprar una casa.

Te puede interesar: Cazzu sorprende con revelación sobre su sexualidad

La fuente detalla que, durante la remodelación de su hogar, se encontraron objetos vinculados a oscuros rituales, aunque la más aterrados guarda relación con su estancia en el rancho que tenía junto a Christian Nodal, mismo en donde supuestamente se encontró a una paloma mutilada sin ojos, un símbolo de amenaza directa de acuerdo con expertos en santería.

Cabe mencionar que, por este hecho, Ceriani relacionó directamente a la madre de Ángela Aguilar, Aneliz, con estas prácticas al asegurar que ella realiza brujería. Vale decir que hasta el momento no se han brindado más detalles al respecto, aunque no se descarta que Cazzu rechace la invitación para ir a una gala de premios por miedo a Los Aguilar.

¿Cazzu le permite a Christian Nodal ver a su hija?

A pesar de los constantes problemas que han existido entre ambos desde su fractura amorosa, la realidad es que, en esencia, no existen restricciones importantes para que Christian Nodal impida ver a la pequeña Inti , aunque su cercanía no es la más grande debido a que la menor de edad vive en Argentina con su madre.