Renata Notni sorprende con mensaje inesperado para Diego Boneta tras su ruptura

Renata Notni sorprende a todos con un mensaje inesperado a Diego Boneta tras su ruptura, la pareja habría durado 5 años. La actriz mexicana dio a conocer cómo era el vínculo con el actor y sobre todo, pudo aclarar algunos rumores sobre el por qué decidieron terminar; fue aquí donde le mandó un recado al también cantante que dio vida a Luis Miguel en una bioserie.

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“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca, uno del otro. Ya no estamos juntos como bien lo saben, lo que sí les puedo decir es que aún nos tenemos mucho cariño y mucho respeto entre los dos; genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno pues, así son las cosas. Los dos estamos muy bien, como les digo nos tenemos mucho cariño y estamos muy tranquilos”, señaló Renata Notni.

Este mensaje lo dio a medios de comunicación, y con estas palabras, la actriz mexicana dejó muy en claro que, aunque su noviazgo terminó, tanto ella como Diego Boneta ahora se estarán enfocando su propio bienestar, pero priorizarán el afecto que se tienen por sobre cualquier tipo de polémica que se pueda dar en un futuro.

¿Diego Boneta le fue infiel a Renata Notni?

Una de las polémicas que más sonaron fue una supuesta infidelidad por parte del actor luego de la viralización de videos y el surgimiento de rumores sobre algunos problemas en la pareja, por lo que, en esta misma charla a los medios de comunicación, Renata aclaró que, en su noviazgo nunca hubo violencia, y que fue muy bonita.

Cuando Notni habló que no hubo violencia en su relación, la actriz lo habría dicho luego de que se hicieran populares algunos videos en donde supuestamente ella le jaló el cabello a Diego durante uno de los conciertos, así mismo concluyó que, su relación no terminó en situaciones negativas.

¿Quién es Renata Notni?

Renata Notni es una actriz mexicana que ha participado en varias series de televisión, nació un 2 de enero de 1995 en Cuernavaca, Morelos, México. Es hija de Alfredo Martínez Guerrero y Liliana Notni. Desde pequeña tomó clases de actuación, por lo que, la mayor parte de su vida se ha dedicado a este rubro; desde entonces ha tenido varios protagonistas.

