Supernova Génesis 2026: Ver GRATIS y EN VIVO Aarón Mercury vs Mario Bautista; resultado en línea

Este día viviremos los encuentros más esperados en el ring de Supernova Strikers Génesis 2026, el evento que ha dado de hablar desde el anuncio de los famosos que se enfrentarán en uno de los deportes más exigentes, el boxeo.

Este evento estará lleno de talento, pues se espera la llegada de muchos famosos para presenciar las peleas más esperadas de la noche como la de Kim Shantal contra Karely Ruíz y Alana Flores contra Flor Vigna.

Cartelera de Supernova Génesis 2026

Desde que se anunció que Supernova Génesis 2026 se llevaría a cabo han existido diversos cambios ya que se presentó la baja de Samadhi Zendejas, Lupita Villalobos y Ari Geli motivo por el que la cartelera queda de la siguiente manera hasta el momento:



Alana Flores VS Flor Vigna

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

ElAbraham VS Nando

Ganadores de peleas Supernova Génesis 2026

Milica

Nando

Willito

Artistas musicales que cantarán en Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026 contará con la presencia de artistas que harán una presentación musical. Algunos de ellos pertenecen al género de música regional mexicana y urbana. Hasta el momento no se ha filtrado el setlist que los artistas. Sin embargo, Berth Oh! comentó en el pesaje que se llevó a cabo el pasado 25 de abril que se esperan grandes canciones y en el caso de Ozuna, escucharemos temas que fueron lanzados hace mucho tiempo.

A continuación te presentamos la lista completa:



Carin León:

Ozuna

Victor Mendivil

Óscar Maydon



Por otro lado, el evento contará con la presencia de La Cotorrisa y El Zar como comentaristas, Juan Guarnizo, Berth Oh! como hosts, Jimmy Lennon Jr. como presentador oficial y finalmente Omar Camacho, Bárbara de Regil y Alexis Omman como invitados especiales.

Horario de Supernova Génesis 2026

SuperNova Genesis comienza en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, sin embargo, las peleas estelares darán inicio a las 19:00 horas. El encuentro será en la Arena Ciudad de México, con una capacidad máxima de 22,300 espectadores.