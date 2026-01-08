¿Cazzu estará en el podcast de Un Tal Fredo para contar la experiencia que vivió con Christian Nodal?

¿Quiere ver el mundo arder? Hace unos minutos, "Un Tal Fredo" compartió por medio de su cuenta de Instagram un carrete de fotos donde aparentemente se le puede ver con personalidades muy reconocidas como Cazzu , Rosalía, Shakira y más... Por lo que muchos se empezaron a preguntar si estas celebridades estarían en el ya muy conocido podcast "Hablemos de tal".

Sin embargo, se trata de una serie de fotos hechas con Inteligencia Artifical, pero muchos usuarios de Internet no descartan la idea de que alguna de las famosas asista al podcast a contar su experiencia.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a las foto de Un Tal Fredo?

En cuestión de segundos, todos los seguidores y fanáticos del influencer no se hicieron esperar y lo llenaron de comentarios:

"Se ve tan real", "Que se haga realidad el de Cazzu", "Wow me la creí", "Mis sentimientos de mitotera", "Quedé impactada cuando vi la primer foto pero deslice y triste realidad".

Entre muchos otros, quienes piden que este tipo de invitados vayan a contar sus experiencias sentimentales en el podcast.

¿De qué trata el podcast "Hablemos de tal"?

El ya muy conocido podcast tiene una serie de episodios en los cuales asisten invitadas, en su mayoría famosas influencers, para contar su testimonio e historia de vida en cuanto a las relaciones sentimentales. Más allá de contar un "chisme", las invitadas tienen la oportunidad de hacerle ver a los seguidores del programa que se puede salir adelante después de una decepción amorosa y hasta infidelidades.

Ellas han sido invitadas al podcast de Un Tal Fredo

Uno de los episodios más controversiales fue el de Lupita Villalobos , quien contó cómo inició la relación con su exesposo hasta descubrir que él le fue infiel. Además de ella han ido otras invitadas:

Ferka Quiroz

Teresuch

Ana Fer Lemus

Fer Durán

Mayra Alejandra

Yerimua

Flavia Martín

Valería Madrigal

Camila Rodríguez

Kass Quezada

Sin embargo, el influencer también ha invitado a hombres como: Germán Garmendia y Juan Pablo Jaramillo.