Cazzu lanza cruel indirecta para Christian Nodal: “Estúpido”

Cazzu ha sido una cantante que ha logrado abrir su propio camino, frente a las fuertes polémicas en las que se ha visto envuelta, una de ellas es su rompimiento con Christian Nodal, con quien obtuvo a su primera hija Inti.

Recientemente la artista de Argentina se presentó en un importante evento en su país, en el que lanzó una cruel indirecta a su ex pareja, dejando clara su opinión al respecto. Te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué le pasó a Cazzu?

Cazzu se presentó en el Festival Nacional de Doma y Folklores de Jesús María, en el que tuvo la oportunidad de cantar en vivo frente a varios fanáticos, encendiendo a todos con su ritmo y estilo característico.

Sin embargo, durante el concierto en vivo, la reconocida artista aprovechó el momento para lanzar una cruel indirecta, comentarios que todos han interpretado que van directamente a Christian Nodal, la última pareja de la cantante argentina.

Diciendo lo siguiente: “A ver las palmas de las que se enamoran, como yo, de cualquier estúpido. Escuchen mis consejos”. Al terminar de decir la cruel indirecta, aprovechó el momento para cantar su famoso tema ‘Otro como tú’. Claramente, las palabras de la cantante se encargaron de provocar todo tipo de comentarios al respecto.

¿Cuánto tiempo estuvieron Cazzu y Nodal?

El noviazgo entre Christian Nodal y Cazzu fue muy mediático; se estima que su romance inició a mediados del 2022. Inicialmente había rumores sobre ellos, pero la relación se formalizó cuando aparecieron juntos en una importante premiación.

Para el 2023 se anunció el embarazo de la cantante; a los pocos meses nació la pequeña Inti. Lamentablemente, para el 2024 se notificó su separación. Todo el escándalo empezó cuando Nodal anunció a los pocos meses su matrimonio con Ángela Aguilar, iniciando los chismes sobre una infidelidad crecieran, situación que fue desmentida. Dinos, ¿qué opinas sobre la fuerte indirecta que lanzó?