En qué consiste la Ley Cazzu por la que tanto se reclama

La vida de los famosos siempre llama poderosamente la atención de sus seguidores y los medios de comunicación dedicados al espectáculo. Esto ocurre principalmente cuando existen polémicas como en el caso de Cazzu y Christian Nodal cuya historia de amor no terminó en buenos términos.

Myst Rapsodia: Jorge Daher revela detalles del nuevo concepto musical TV Azteca [VIDEO] Jorge Daher, integrante de Myst, nos presentó ‘Myst Rapsodia’, un nuevo concepto inmersivo de alto nivel visual y musical que llevará tus sentidos al límite.

Ahora, la artista argentina y el cantante mexicano se mantienen distantes pero unidos por una hija llamada Inti. La disputa legal que dio origen en la separación de ambos tuvo un capítulo aparte cuando Cazzu reveló que Nodal no firmó un permiso para poder viajar con su hija, lo que ha motivado al pedido de una ley que ahora denominan “Ley Cazzu”.

¿Qué es la Ley Cazzu?

A través de la plataforma Change.org comenzó a circular una petición en la que se instala el proyecto de la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa surgida en torno al reclamo público que la artista argentina hizo a Christian Nodal. La cantante afirmó que el mexicano no le firmó un permiso para que ella pudiera viajar con su hija en el marco de sus giras por distintos países.

Ante esta polémica, la Ley Cazzu busca agilizar los trámites burocráticos para permitir que las madres y padres que están a cargo de sus hijos, tras una separación, obtengan un permiso especial con el que pueda circular libremente con ellos. La idea, manifiestan, es proteger los derechos de los niños y aminorar el sufrimiento de quienes asumen el rol de madre y padre.

¿Qué beneficios persigue la Ley Cazzu?

De acuerdo con la petición que está reuniendo firmas de apoyo, la Ley Cazzu impulsa un cambio muy importante a modo de respaldo para las familias monoparentales. El beneficio no solo es para quien asume la tarea de cuidar a los hijos, sino que es para los mismos menores ya que no quedan expuestos a cuestiones burocráticas y se garantizaría mejor su crianza.

La Ley Cazzu, afirman los impulsores, quiere apoyar a los padres que tienen al cuidado a los hijos y velar por la salud emocional de los menores. La propuesta está ganando adeptos y, al estar relacionada con una situación que involucra a artistas como Cazzu y Christian Nodal, toma relevancia pública que traspasa los límites internacionales.

