San Valentín: 5 planes DIFERENTES en Chicago

Los Ángeles tiene el sol, pero Chicago tiene esa atmósfera "cozy" y eléctrica que solo se encuentra allí, entre el viento gélido del Lago Michigan y las luces de los rascacielos. Si estás buscando dónde llevar a tu pareja o dónde esconderte con tus amigos este 14 de febrero, olvida las recomendaciones de siempre. Este año, la oferta es tan diversa: desde el drama de la ópera hasta la catarsis de una casa embrujada.

¿Qué ofrecerá Navy Pier?

El sábado por la noche en el Navy Pier es una apuesta segura. A las 9:00 PM, los fuegos artificiales gratuitos iluminarán el cielo, pero el truco es llegar temprano y patinar sobre hielo.

¿Cuál es el plan "swiftie" con tus amigos?

Pero si lo tuyo no es el romance tradicional, el viernes 13 arranca la fiesta en Recess. Si eres fan de Taylor Swift, este es tu refugio. DJs locales como Greg Corner estarán pinchando "Eras" toda la noche. Es el "Galentine’s Day" perfecto.

¿Prefieres ir al cine, teatro u ópera?

Para los que buscan sustancia, el Salt Shed ha curado un festival llamado "Llorando en el cobertizo". Es oro puro para los cinéfilos latinos, incluyendo la joya de Alfonso Cuarón, Y tu mamá también. Es una forma diferente de explorar la complejidad del amor y la amistad.

Si prefieres algo más interactivo, el Teatro iO celebra los 250 años de Jane Austen con una noche de improvisación. Ver a 20 artistas recrear una comedia romántica de época con el humor rápido de Chicago es una experiencia que $22.80.

¿Dónde cenar en Chicago el 14 de febrero?

Te ofrezco estas tres recomendaciones:

Bavette’s (River North): Es el más "sexy" de Chicago. Sin ventanas, sillones de cuero rojo y un jazz que te transporta a 1920. Compartir su chuletón con hueso es casi un rito de iniciación para las parejas de la ciudad.

Dēliz (Bucktown): Si buscas algo más de barrio, pero con una ejecución impecable, este asador italiano es la respuesta.

Mister Tiger (West Town): Para los que buscan algo vibrante y diferente. Su comida coreana inspirada en recetas familiares es reconfortante y elegante a la vez. El galbijjim es el plato que demuestra compromiso.

Planes diferentes en Chicago

En el Zoológico Brookfield, por $15 dólares, puedes ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha de Madagascar. Y si prefieres que se te acelere el pulso por el miedo y no por el amor, Thirteenth Floor en Schiller Park abre su casa embrujada "Love Bites" hasta el 15 de febrero.

