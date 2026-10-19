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Las impactantes imágenes de Celia Lora tras bajar 10 kilos

La hija del rockero Álex Lora desató una fuerte controversia por sus declaraciones sobre cómo lo logró este cambio impresionante.

Las impactantes imágenes de Celia Lora tras bajar 10 kilos

Escrito por: Daniel Quintana | Marktube

La modelo y conductora mexicana Celia Lora ha encendido las redes sociales tras mostrar un notable cambio físico, confirmando que perdió cerca de 10 kilos a lo largo de un año.

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¿Qué le pasó a Celia Lora y por qué bajó de peso?

Y es que la transformación se volvió viral tras publicarse un video grabado en una clínica de estética, donde luce un ajustado vestido rojo que resalta su nueva silueta.

La hija del rockero Álex Lora desató una fuerte controversia por sus declaraciones sobre cómo lo logró este cambio impresionante.

“No”. Más adelante, insiste en que no sigue entrenamientos por las mañanas ni otro tipo de rutina física.

Lora relata que tenía el hábito de no desayunar y de prolongar los periodos sin comida. “Era buenísima para pasar mucho tiempo sin comer y eso es malísimo”, afirma en el video compartido por el especialista.

“Aprendí a comer mejor, aprendí a hacer las tres comidas”, añadió para detalles su nueva imagen.

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