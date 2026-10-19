Manelyk ya está CANSADA de las estrategias de Azalia en La Granja VIP y le hace una insólita petición

Manelyk está confundida por lo que está pasando en La Granja VIP, pues no le queda claro si el público la está castigando al mandarla de Peón o si están tratando de mandarle un mensaje. Así que para la semana 7, ya tomó la decisión de concentrarse en lo que tiene que hacer y no estar perdiendo el tiempo hablando de lo que hace el otro equipo, por lo que esta fijación de Azalia parece que ya empezó a fastidiarla.

Así lo dejó ver cuando "La Negra" se acercó a ella para contarle que ya sabía por quién votará el equipo de Niurka en la Asamblea, una información que a Mane no le causó ninguna sorpresa y por lo que le pidió enfocarse en otras cosas. Esto porque cree que están en un momento de la competencia en el que resultan obvios los movimientos y por lo que al menos para ella, no tiene sentido estresarse antes de tiempo.

"Eso era obvio, pero ya. Mejor lo hablamos el miércoles, porque a mí me aburre todo esto de andar planeado. Para mí era obvio que van por ellos, pero no tiene caso. Ya el miércoles que esté lo del Capataz y demás, ya pensamos, mejor", dijo la llamada "reina de los realities", mientras que a Azalia no le quedó más que guardar silencio y cambiar de conversación.

Manelyk ya no quiere hablar todo el tiempo de complots con Azalia|ESPECIAL

¿Niurka está traicionando a su equipo? Azalia asegura que le contó todos sus planes en La Granja VIP

Todas las revelaciones que hizo Azalia sobre Niurka y su equipo, habrían venido directamente de la vedette, que supuestamente platicó sin temor sobre quiénes son sus objetivos para que se conviertan en los siguientes eliminados de La Granja VIP. De acuerdo con lo que contó, el grupo "disfuncional" estaría pensando mandar a la tabla de nominados a Mario "Mono" y a Kunno.

Sobre sus razones, habría mencionado que porque al "Mono" el público ya demostró que no lo quiere y solo se salvó porque ella (Azalia) lo sacó en el Viernes de Traición. Mientras que a Kunno, sería porque nunca se ha enfrentado a un Domingo de Eliminación y piensan que ya es momento de que se mida con otros Granjeros.

Sin embargo, hasta ahora todo se trata de meras especulaciones de "La Negra", quien a diferencia de Manelyk, ya evidenció que sí quiere estar preparada para cualquier ataque del bando contrario. Por lo mientras, falta conocer a quién dejó Pimpinela Escarlata como "Legado" de La Granja VIP y el martes habrá el segundo nominado por el Duelo, al que va un Granjero elegido por votos y otro impuesto por el Capataz en turno.