Así reveló Christian Nodal que Cazzu le prohíbe ser padre con Inti

Christian Nodal se ha encontrado envuelto en polémicas constantemente, en especial desde que inició su relación con la hija de Pepe Aguilar; además, hay que considerar el pleito legal que ha surgido entre él y Cazzu, quien es la mamá de su hija Inti.

¡Tremendo agarrón! Nodal y Cazzu vuelven a explotar en redes sociales por el estreno de “Rosita” de Rauw Alejandro

El cantante mexicano se fue contra la artista argentina, explicando que ella supuestamente le prohíbe ser padre. Para que tengas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué comentó Nodal sobre Cazzu?

Todo el fuerte pelito inició cuando se hizo el lanzamiento de la canción “Rosita”, que fue interpretada por Rauw Alejandro, generando todo tipo de especulaciones por uno de los versos. Esa fue la gota que derramó el vaso, dando inicio a fuertes comentarios realizados por Christian Nodal.

El cantante mexicano, ante la situación, decidió hablar sobre las declaraciones que ha realizado Cazzu, detallando que dichos comentarios no se ajustan a la realidad, además de detallar que él enfrenta dificultades para convivir con la pequeña Inti. Detallando que se le prohíbe ser padre, al no poder ejercer el vínculo paternal con su hija.

No fue lo único que declaró; aprovechó el momento para mencionar que siempre realizó los pagos mencionados para la manutención de la menor, cumpliendo con los términos solicitados y descartando todos los comentarios que se le han hecho de su incumplimiento. Un sinfín de declaraciones intensas que parece que nunca van a acabar, en especial al decir que la cantante le prohíbe ser padre.

¿Cuándo nació Inti, hija de Nodal?

Inti, la primera y única hija de Christian Nodal con Cazzu, nació el 14 de septiembre del 2023. Su nombre hace referencia al dios Sol; por esa razón, en sus cumpleaños, el sol se ha convertido en un factor relevante.

Lamentablemente, para el 23 de mayo se dio a conocer la separación de ellos en el 2024, aunque formalmente ya había culminado todo a inicios del mes, siendo algo inesperado para muchos de los usuarios. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, un par de meses después, se confirmó su romance con Ángela Aguilar y se casaron formalmente.