Christian Nodal dejó de apoyar a Cazzu ¿por no acatar sus reglas?

La historia entre Christian Nodal y Cazzu continúa generando titulares. Luego de su separación y del inicio de la relación del cantante con Ángela Aguilar, han surgido nuevas versiones que apuntan a que el intérprete de regional mexicano habría dejado de apoyar económicamente a la rapera argentina por no “seguir sus reglas”.

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos, la artista sudamericana enfrentó dificultades para mantener el departamento donde vivía con su hija, lo que provocó críticas contra Nodal por una supuesta falta de responsabilidad como padre. Aunque la propia Cazzu reconoció que la pensión que recibe no le parece justa, aclaró que no emprendería acciones legales y que su trabajo le permite solventar las necesidades de su pequeña.

¿Por qué Cazzu y Christian Nodal se distanciaron?

Según la periodista Adri Tovar, el motivo por el que Nodal habría dejado de cubrir la renta se relacionaría con el comportamiento de Cazzu dentro del inmueble. Presuntamente, el cantante se enteró de fiestas con alcohol y sustancias indebidas, lo que habría provocado la ruptura de acuerdos entre ambos. Estas versiones, sin embargo, permanecen en calidad de rumor y no han sido confirmadas por los involucrados.

La polémica creció aún más cuando se aseguró que la argentina habría reanudado su vínculo con el rapero C.R.O., con quien incluso se habría casado en secreto. Aunque ambos mantuvieron una relación en el pasado, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre una reconciliación.

¿Qué pensión le da Christian Nodal a Cazzu?

Se especula que Nodal aporta alrededor de 7 mil dólares mensuales —unos 131 mil pesos— para el cuidado de su hija, aunque ninguna de las dos partes lo ha confirmado. Mientras tanto, internautas señalan que los rumores podrían ser parte de una campaña para desprestigiar a la intérprete argentina.

Hasta el momento, tanto Christian Nodal como Cazzu se mantienen en silencio respecto a estas acusaciones, dejando en manos de la opinión pública el debate sobre lo que ocurre entre ellos.

