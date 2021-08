Christian Nodal escribe canción a Belinda por primer aniversario. (VIDEO)

Christian Nodal escribió una canción a Belinda por su primer aniversario. El cantautor de regional mexicano ya plasmó su historia de amor en un bello tema.

La pareja de famosos celebran este 4 de agosto su primer año como novios, por lo que el cantautor organizó un gran festejo con flores, uan deliciosa cena, película y ¡una melodía especialmente para la rubia!

Los usuarios de redes sociales destacaron que Christian Nodal se inspiró en su primer aniversario para componer una nueva canción dedicada a Belinda, la mujer con la que contraerá matrimonio próximamente.

“Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. no me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”, se escucha cantar a Christian.

Los fans de la pareja quieren oír la melodía completa

Los fans de la pareja expresaron en distintas redes sociales que les gustaría que la canción estuviera disponible en las distintas apps de música para poder escucharla completa, pues aún no se sabe si fue creada para el aniversario o se dedicidirá comercializarla.

