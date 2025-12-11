Christian Nodal le hace polémica exigencia a Cazzu

Es momento de agregar un nuevo escándalo alrededor de lo que sucede en la tormentosa relación entre Christian Nodal y Cazzu. Y es que en distintos espacios la argentina ha indicado amenazas y tratos injustos por parte del cantante mexicano y el cuerpo legal. Ante eso, la parte del equipo del sonorense indicó en un comunicado, que desean saber cómo está gastando la madre de Inti.

¿Por qué Nodal pide rendición de cuentas por parte de Cazzu?

En las horas recientes se reveló que de parte de Nodal existe una demanda en contra de Julieta Cazzuchelli, esto para un tipo de rendición de cuentas de una cantidad de dinero que supuestamente el mexicano le dio a la madre de su hija. Dicha cantidad habría sido de 12 millones de pesos mexicanos, esto para dividirse en un año completo.

Es decir, cada mes, El Forajido le habría ofrecido un millón de pesos a Inti. Sin embargo, según lo que ha dicho la artista sudamericana, es que los tratos que se lograron con Christian han sido poco beneficiosos para ella y la crianza de una niña que ha crecido sin su padre. Cazzu dice que eso es porque Nodal no la quiere ver… pero parece que hay otras situaciones alrededor de dicha cuestión.

Esto se indica así, porque justamente los papeles que se han propagado en redes sociales argumentan que Christian quiere que su hija viaje a los Estados Unidos para que esté con él durante varios días. Pero, ambas partes no habrían llegado a un acuerdo, por ello sería que el artista de 26 años casi no ve a su hija.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: #Cazzu resaltó que es #ChristianNodal quien se niega a visitar a su hija en Argentina. 👀 😦 #Ventaneando en vivo por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿Qué contestó Cazzu ante las acusaciones de Christian Nodal?

En estos momentos no hay contestación inmediata por parte de la artista argentina, por lo que la gente espera algún mensaje en próximos días. En los distintos reportes se establecen algunas posturas que tendría la mamá de Inti, aunque todo esto ha quedado en dimes y diretes de ambos artistas. En ese sentido, Cazzu se ha dedicado a trabajar en su gira de Latinaje y mientras más evita hablar del papá de su hija… lo considera mejor.