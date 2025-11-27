Santa Fe Klan responde a sus haters que lo comparaban con Nodal; él sí da su debida pensión

Uno de los temas más recurrentes en la farándula mexicana es el de las separaciones y los hijos que las parejas procrearon. Y es que esto atrae polémica por asuntos como las famosas pensiones, lo cual ha sido uno de los grandes tópicos alrededor de personajes como Christian Nodal o Santa Fe Klan. Sin embargo, el rapero habló de manera muy honesta y directa sobre su caso… comparado con el del Forajido.

¿Santa Fe Klan es deudor de la pensión alimentaria?

En redes sociales se propagó de manera repetida la idea de que tanto Christian Nodal como Santa Fe forman parte de la famosa lista de deudores de pensión alimenticia de sus respectivos hijos. Ante eso, el nacido en Guanajuato se sinceró con la prensa y fue claro con su mensaje.

Una de las preguntas de los medios fue sobre dónde y con quién pasaría su fin de año: “Sí, ojalá, con mi familia, pero tengo un chin…o de jale. Siempre es de corazón todo lo que le doy a mi niño y siempre bien agradecido con su jefa que cuida mucho a mi niño, todo bien”.

Y es que desde principios de año, el músico mexicano subió a su cuenta de Instagram que le depositaba 250 mil pesos a su ex pareja, Maya Nazor. Esto por el acuerdo al que se llegó y que anualmente la cifra iría subiendo. Además, indicó que le gustaría convivir más con él, pues ella no se lo permitía. Aunque parece que eso ya cambió y la relación está mejor en el presente.

¿Santa Fe Klan habló de Christian Nodal?

El evento donde el rapero hizo su aparición fue en la alfombra roja de GQ Men of The Year 2025, sin embargo al meter en la conversación a Christian Nodal, el artista de 25 años simplemente dejó pasar el tema al indicar: “Yo no me comparo con nadie… yo nada más soy yo”.

En parte de los ataques contra Christian Nodal, se argumenta que le da muy poco dinero a Cazzu por los gastos que existen con la pequeña Inti. No hay información que lo confirme, pero supuestamente la cifra es de 140 mil pesos. En ese sentido, la argentina hace tiempo declaró que para ella, el trato que tienen no es justo. Aunque no es conocido el dinero que mueve ese acuerdo entre artistas.