Christian Nodal hace un recuento de sus parejas en este polémico video

La relevancia que se le dio en los años recientes a Christian Nodal, ha sido una combinación muy fuerte de polémicas personales junto con un talento musical que no se le puede discutir. Sin embargo, este video donde recopila sus amoríos es la prueba perfecta de un hombre que está en boca de todos los allegados al mundo de la farándula. Esto pasó y así fue “embarrado” El Forajido.

¿Qué se ve en el video de Christian Nodal y sus amoríos?

Desde hace años el nacido en Caborca estuvo mencionado en las revistas de espectáculos por sus polémicos noviazgos con distintas figuras del espectáculo. Desde Belinda, pasando por Cazzu y la procreación de su hija Inti… hasta su casamiento con Ángela Aguilar. Sin embargo, este video precisamente habla de esos amores que ya tuvo el joven de 27 años.

Aunque algunos pensaron que el esposo de Ángela había tenido el atrevimiento de hacer un recuento de sus amores a su corta edad, esta pieza audiovisual que acumula millones de reproducciones… fue generada por la Inteligencia Artificial. Allí se ve cómo el sonorense se toma una selfie con cada una de sus mujeres y exmujeres.

El video inicia con Belinda, pasa por Cazzu, posteriormente se encuentra a su actual esposa y lo que le agregó todavía más “salseo” a la situación es que el autor de este recopilatorio puso al final a la violinista Esmeralda Camacho. Esto último avivando el fuego de una polémica que no ha terminado del todo alrededor de los rumores de acercamiento de Nodal con su música.

¿Qué se sabe de Christian Nodal y su violinista?

La polémica no ha sido del todo despejada con este tema. Aunque se indicó que Ángela corrió a la artista, no es cierto que el vínculo profesional se haya acabado. Las ausencias que hubo en una serie de conciertos de El Forajido en los Estados Unidos se debieron a problemas que la violinista y otros músicos tuvieron con el trámite de sus papeles de trabajo en dicho país. Sin embargo, todo indica que ella sigue trabajando con el músico de regional mexicano.