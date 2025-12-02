Cibad Hernández no se guardó nada y le tiró a Arturo Carmona; estas fueron sus palabras

Los conflictos mediáticos son cosas que han perseguido a este conjunto de personajes. La situación de violencia alrededor de Alicia Villarreal ha sido una constante en los últimos meses. En ese sentido, personas como Arturo Carmona estuvieron relacionados directa e indirectamente. Por ello, el novio de la grupera se enfadó y lanzó un mensaje muy directo. Sin ningún tipo de rodeos, Cibad Hernández arremetió contra el padre de la hija de Alicia.

¿Qué le dijo Cibad Hernández a Arturo Carmona?

El adulto, pero más joven que ella, ha sido directo en los mensajes mandados contra todos los que traten de lastimar a su actual pareja. Aunque no ha sido violento ni se ha metido en la situación legal que sostienen en estos momentos Villarreal y Cruz Martínez, ahora parece que uno de los videos del influencer se dirigieron al otro ex esposo de la cantante mexicana.

En dicho video, Cibad habla de una persona que solamente menciona a su ex para hacerse notar entre los medios. Ante eso, las personas asociaron ese mensaje con Arturo Carmona, que constantemente habla de Alicia, aunque dicha situación muchas veces generada por los medios o por los temas directos que tienen relación con su hija. Al final, siempre ha existido una relación gracias al vínculo que les une, el cual es Melenie Carmona.

Sin embargo, estas fueron las palabras de la pareja de la Villarreal: “Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir… que tiene que estar diciendo del novio de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos hue..tos, ya cómprate una vida. Ya estuvo, ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los hu..os del novio de tu ex”.

¿Arturo Carmona se ha metido directamente con Cibad Hernández?

Aunque hay rumores que aseguran una mala actitud de Carmona ante la relación de Alicia con Cibad, él lo que siempre ha priorizado (al menos esas son sus palabras) es que la madre de su hija esté bien en la medida de lo posible. Ante dicha situación, públicamente nunca se ha metido con nadie, aunque siempre que le preguntan por su ex esposa… salen comentarios que pueden o suelen acomodarse a conveniencia del oyente.