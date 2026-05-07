Benjamín Salinas presenta MasterChef 24/7: El formato que revolucionará la televisión y las plataformas digitales

La cocina más famosa de México está lista para reinventarse. Durante la presentación oficial de MasterChef 24/7, Benjamín Salinas dio la bienvenida a esta nueva etapa del exitoso reality, asegurando que el formato fue creado para transformar por completo la manera en que el público vive la experiencia televisiva.

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El vicepresidente de TV Azteca destacó que esta innovadora propuesta fue desarrollada en colaboración con Disney y EndemolShineBoomdog, apostando por una experiencia multiplataforma que busca conectar directamente con las emociones de los espectadores.

Y es que MasterChef México se ha convertido en uno de los realities más exitosos y queridos a nivel mundial gracias a su formato familiar, cercano y lleno de historias humanas que logran conectar con la audiencia a través de la cocina, los sabores y la convivencia entre participantes. Sin embargo, esta nueva edición promete ir mucho más allá de lo tradicional.

Con MasterChef 24/7, los fanáticos podrán seguir la experiencia dentro y fuera de la cocina, acompañando a los participantes en tiempo real y formando parte activa del programa mediante dinámicas digitales y votaciones. El objetivo es que el público ya no sea solamente espectador, sino también protagonista de lo que ocurre en la competencia.

Además del drama culinario y los retos gastronómicos, el formato apostará por contenido exclusivo, interacción constante y momentos inéditos que buscarán enganchar a nuevas generaciones acostumbradas al consumo digital y las redes sociales.

No te pierdas el gran estreno

El estreno de MasterChef 24/7 será este domingo 17 de mayo a las 8:00 de la noche por Azteca Uno y sitio web.