Este es el comediante con la vida más trágica del mundo; se indica que su hija se mató

De manera bastante hostil, la vida enseña diferentes cosas con la pérdida de los familiares. En este caso, se confirmó la muerte de la hija de este comediante. Dicha situación provocó que se hiciera un recuento de las lamentables tragedias que ha pasado a lo largo de su vida. Le tocó ver morir a prácticamente toda su familia y su hija aparentemente se habría suicidado.

¿Quién es este comediante con una vida llena de tragedia?

La noticia impactó el mundo de la farándula por ser un caso de aparente suicidio, pero dicha razón fue la ocasionante de un recuerdo de terror de lo que ha tenido que vivir el hombre de 75 años. La muerte más reciente la vivió en 2010, cuando su esposa Nancy Dolman perdió la lucha contra el cáncer de ovario.

Sin embargo, tuvo que aprender a lidiar con el dolor de la pérdida cuando era muy joven, pues vio fallecer a sus papás y su hermano a los 21 años. El primer golpe para la familia llegó cuando su hermano murió cuando Martin tenía 12… esto a causa de un accidente automovilístico. En una entrevista para The Guardian aseguró que esa experiencia no le desvió del camino gracias a las bases familiares que le acompañaron siempre.

Pero la tragedia no se quedó ahí, pues a los 17 años vio morir a su madre (Olive Haytet) por causa del cáncer. Esto para que dos años después, su padre (Charles Patrick Short) falleciera a causa de un derrame cerebral. En 2013 comentó para CNN que este tipo de experiencias le volvieron más fuerte: “Creo que de una manera extraña te vuelves más fuerte gracias a la pérdida, a cualquier edad, pero especialmente cuando eres joven”.

¿Qué pasó con la hija de este comediante?

En las horas recientes se confirmó que Katherine Hartley Short fue encontrada muerta en su residencia en California. Medios como PEOPLE y Page Six aseguran que la policía de la zona acudió a un llamado alrededor de las 6:41 p.m. para finalmente encontrar muerta a la hija del comediante. La joven que fue adoptada (los tres hijos de Martin y Nancy eran adoptados) tenía 42 años y trabajaba como asistente social.