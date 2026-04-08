Comparan a Majo Aguilar con Ángela Aguilar, tras estrenar radical cambio de look. “Se va a infartar”

Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores de Instagram este martes 7 de abril, al publicar una foto con un radical cambio de look. La mayoría de las reacciones son positivas en los comentarios pero, como se podía esperar, una vez más resurgieron las comparaciones con Ángela Aguilar.

Comparan a Majo Aguilar con Ángela Aguilar por su corte de cabello

Tras pasar años con una cabellera larga, Majo Aguilar apostó por un cambio radical: se hizo un corte pixie con flequillo de cortina y con una extensión que por el frente no llega ni a las orejas y por detrás cubre su nuca. En la foto su pelo está alaciado y acomodado de tal manera que se aproxima al popular pixie coreano.

Aunque el corte de Majo no se parece a los looks que ha llevado Ángela Aguilar, inevitablemente hubo comparaciones en los comentarios. Recordemos que la intérprete de "Dime cómo quieres" ha llevado en diversas ocasiones un corte bob recto, tanto lacio como con ondas. "Así se luce un cabello corto con estilo", escribió una usuaria, y casi inmediatamente recibió una respuesta de alguien que percibió una indirecta: "así es, Ángela lo luce espectacular y ahora su prima le copió".

"Se va a infartar la amar" y "¿a ella también le van a decir pelona?", son algunos de los comentarios que acompañan la foto y que hacen referencia a las críticas y 'hate' que ha recibido Ángela Aguilar.

De manera general, predominaban las respuestas positivas ante el cambio de look de Majo: "siempre espectacular", "a ti todo te queda muy bien" y "con ese corte todo que ver", están entre los comentarios que pueden leerse.

Anteriormente la cantante de regional mexicano, quien este año se presentará por primera vez en solitario en el Auditorio Nacional, llevaba el cabello largo en capas y con un flequillo que enmarcaba su cara. Hasta ahora, no ha publicado más imágenes con su nuevo corte.