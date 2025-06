La condición extrema de Poncho de Nigris para reconciliarse con su madre

Poncho de Nigris es un personaje público que no teme hablar de su mala relación con Leticia Guajardo, quien es su madre. Y es que ambos se mantienen distanciados tras haber protagonizado peleas y diferencias importantes que muchos han percibido como irreparables e irreconciliables.

Sin embargo, todo parece indicar que la pelea campal entre estas dos figuras del mundo del espectáculo en México está a punto de terminar luego de que la señora platicara con el protagonista de reality show’s y este le pusiera una extraña condición para continuar su relación.

La condición de Poncho de Nigris para poder reconciliarse con su mamá

De acuerdo con lo declarado por Doña Lety, Poncho le habría pedido que se disculpara públicamente con él, con su esposa Marcela Mistral y con el resto de su familia, cosa a lo que dijo estar dispuesta pues es momento de limpiar las asperezas y avanzar.

Te puede interesar: Karely Ruiz se burla de la mamá de Poncho de Nigris con esta parodia

La madre de De Nigris expuso que ambos siempre fueron muy unidos, por lo que no le parece justo ni agradable que ahora estén distanciados, asegurando que extraña mucho a sus nietos y que no puede vivir sin el famoso por lo que procurará ya no realizar comentarios en su contra y así iniciar desde cero su relación.

Y es que Leticia Guajardo también fue señalada de criticar a su nuera Marcela, cosa por la que su hijo tuvo que ponerle límites, y ahora la señora pretende tener una buena relación con la mamá de sus nietos, pero también destacó que todo dependerá de qué tan dispuesta esté Mistral.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el distanciamiento con su mamá?

El famoso explicó ante la prensa y a sus seguidores en las redes sociales que está bien tomar distancia de tu propia familia si así lo consideras necesario y también demostró su apoyo hacia Gala Montes, pues la actriz ha tenido problemas similares con su progenitora, a quien no le habla desde hace varios meses y con quien cortó cualquier tipo de relación profesional pues antes era su mánager.