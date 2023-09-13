La Isla 2023: Julio Camejo explotó contra Gala Montes.

La llegada de Gala Montes a La Isla: Desafío en Turquía, fue tomada con el pie derecho, pues la joven actriz llegó a sumar a su equipo, pero luego de dos semanas las cosas han cambiado.

Por ese motivo, Julio Camejo recordó que Gala Montes, llegó cuando el equipo estaba en playa alta, pero ahora las cosas han cambiado.

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Cuando llegas aquí, a este reality, a este programa a La Isla, programa que te exige mucho, no solo físicamente sino mental. Gala, llegó con la mesa servida, playa alta, comidita, durmiendo bien, bañándose caliente, camita. Así cualquiera ve las estrellas, el problema es enamorarse de la Luna, cuando el estómago te está rugiendo y no tienes que comer, cuando se pone buena la vecindad, estamos durmiendo 5 en una habitación y con un calor…

¿Cuáles son los problemas de Gala Montes con Julio Camejo?

Los problemas han comenzado por no lavar los trastes, tarea que le había sido asignada a Gala Montes, pero no la cumplió, situación que molestó mucho a Julio Camejo.

Apenas estamos empezando la semana y le está costando, la pregunta es ¿aguantará los guamazos? Esa es la incógnita que yo creo que todos tenemos ahorita sobre la mesa

Además, Julio Camejo reveló que todos tienen una función que cumplir y las reglas se deben seguir al pie de la letra por todos los integrantes del equipo, de lo contrario las cosas no van a funcionar.

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