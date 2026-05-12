Conductor de Venga la Alegría está de luto: así anunció una desgarradora muerte

El programa Venga la Alegría se viste de luto tras la muerte de un familiar de uno de los conductores más queridos por el público, pues así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde publicó un desgarrador mensaje para despedir a quien en vida fuera su hermano. Fallece un hijo menor de una conductora de TV: así dieron a conocer la noticia.

El sábado 9 de mayo, el conductor Mauricio Barcelata dio a conocer el fallecimiento de su hermano Fernando Barcelata Pinedo, mejor conocido como Nandeo, de quien hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pues el también actor solo compartió la esquela, sin dar a conocer más detalles. Muere actriz e influencer atropellada mientras grababa una escena en motocicleta.

Mauricio Barcelata anunció la muerte de su hermando Fernando.|Mauricio Barcelata

“Con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento de Fernando Barcelata Pinedo. Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de nosotros. Descansa en paz. Tu familia y seres queridos”, se lee en la publicación del conductor.

Algunas personalidades del medio artístico le dieron el pésame a Mauricio a través de los comentarios, como Arleth Terán, Belinda Urias y Pam Jean, por mencionar algunas.

De familia muégano a ser separados: la historia de Mauricio y su hermano

Mauricio Barcelata tuvo una infancia complicada, pues a los 6 años su padre se fue de la casa, hecho que le cambió la vida, pues así lo confesó en la Entrevista con Yordi Rosado. Ello provocó que el conductor de Venga la Alegría se separara de su madre y hermanos, entre ellos Fernando, quien acaba de morir.

El actor de 56 años creció junto a sus abuelos en Alvarado, Veracruz, mientras que su hermano Fernando se mudó al puerto del estado. Lo anterior, mientras su madre trabajaba y estudiaba Lenguas en la CDMX.

Barcelata confesó que veía a sus hermanos por lo menos una vez al año y fue hasta la preparatoria que nuevamente se fueron a vivir juntos, situación que al principio resultó algo incómoda por los años separados.