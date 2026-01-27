Muere conductora de 22 años de manera repentina; así se dio su deceso

Obviamente cuando alguien pierde la vida, existe dolor alrededor del círculo cercano de esa persona. Sin embargo, esta conductora todavía deja un hueco más grande al confirmarse que solamente tenía 22 años. La cadena de televisión donde trabaja lo confirmó pero hay mucho misterio respecto a la causa del deceso. Esto es lo que se sabe de María Joaquina Mendoza.

¡Sin resignarse! Julián Gil celebra los 9 años de su hijo aún a la distancia

¿Qué pasó con la conductora de 22 años recientemente fallecida?

Existe un dolor generalizado en la escena nicaragüense tras la confirmación de este deceso. María Joaquina Mendoza era parte de los programas televisivos, después de iniciar en el medio a través del camino del modelaje. VOS TV de Nicaragua fue quien anunció al público en general que el pasado 23 de enero, María murió de manera repentina.

Sin embargo, ante la noticia de la muerte, nadie ha confirmado nada respecto al motivo del deceso. No se tenían informes respecto a complicaciones de salud y en sus redes sociales no se ha explicado nada. Incluso su última publicación de Instagram fue del pasado 13 de enero, donde la famosa hacía una reflexión respecto a la salud mental.

Sus seguidores podrían y están haciendo conclusiones de dicha situación, sin embargo nadie ha comunicado algún indicio y la cadena televisiva solamente dijo que extrañarán su calidez y cercanía. "La recordamos como una persona alegre, comprometida y cercana, cualidades que marcaron su paso por nuestras pantallas y dejaron huella en el equipo que compartió con ella día a día".

¿Quién era esta conductora de televisión?

Con tan solo 22 años, María Joaquina Mendoza ya estaba ganando un sitio entre los espacios televisivos de su natal Nicaragua. Tenía experiencia en el modelaje, en los medios televisivos y aprovechaba las redes sociales para sus diferentes contenidos como influencer. En Instagram contaba con casi 13 500 seguidores y también se presumía en su perfil que era Licenciada en Relaciones Internacionales.

Como se comentó, la joven puso un mensaje respecto a la salud mental y estas fueron parte de sus palabras: “Siempre he querido hablar abiertamente de la salud mental. Pero cada vez que lo hago, aterrizo en una realidad dolorosa… Aún hay espacios donde hablar de depresión no es solo un tabú, sino una sentencia. Donde se señala, se juzga y se estigmatiza a quien lo vive en silencio”.