Muere una querida conductora de televisión: luchó contra una enfermedad, pero su cuerpo no lo soportó más

Murió la periodista y conductora de televisión Margiory Fiaschi, tras una lucha contra una enfermedad que fue debilitando su cuerpo. La industria del entretenimiento quedó devastada con esta triste noticia, sobre todo porque dejó a una hija pequeña en la orfandad.

La familia de la presentadora confirmó el fallecimiento y, posteriormente, el Colegio Nacional de Periodistas lamentó los hechos. El deceso ocurrió el pasado 21 de diciembre en Bogotá, Colombia, en un hospital donde permanecía en observación. Estaba rodeada de su familia.

La presentadora Margiory Fiaschi trabajó para Entre Noticias.|(Instagram @m.fiaschi)

¿De qué murió la conductora Margiory Fiaschi?

Margiory Fiaschi murió a causa de una lesión cerebral que le fue diagnosticada en 2023 y que le impidió continuar con su labor como presentadora de noticias en el canal Globovisión.

De acuerdo con reportes de La Nación de Costa Rica, la comunicadora sufrió una convulsión, motivo por el que acudió al médico. Fue entonces cuando le detectaron la lesión en el lado derecho del cerebro. Posteriormente, fue sometida a una cirugía y a un tratamiento de quimioterapia .

Durante estos dos años, Margiory compartió algunas de sus experiencias con sus seguidores en redes sociales. En Instagram, donde reunía a más de 40 mil seguidores, explicó que desde junio de este año estaba preparada para “reconstruirse y sanar” por el bien de su hija, con quien pudo convivir de manera muy cercana en ese periodo.

De hecho, una de sus últimas publicaciones incluye a su hija, en agosto, cuando salieron a pasear al parque. En el texto del post, Margiory escribió: “Hija mía: ‘Solo Dios basta. Te amo’”.

¿Quién era Margiory Fiaschi?

Margiory Fiaschi fue una periodista y presentadora de televisión de origen venezolano. En el programa Entre Noticias, donde laboró, la recordaron como una mujer “luchadora incansable, una profesional que se ganó el cariño y el respeto de todos sus compañeros”.

Margiory Fiaschi será recordada por su fotaleza y dedicación.|(Instagram @m.fiaschi)

En un emotivo mensaje, el programa concluyó: “Nuestras condolencias a sus familiares y afectos más cercanos. Paz a su alma”.

Ana Paula, su hija de 4 años, quedó al cuidado de sus familiares.