Muere reconocida influencer y conductora en su casa a los 21 años

El mundo de las redes sociales nuevamente está conmocionado, debido a que se anunció la muerte de una reconocida influencer a sus 21 años, quien también se destacaba por ser una conductora de televisión, logrando obtener una importante visibilidad dentro de las pantallas.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

Dentro de la información que se ha compartido, se sabe que la joven usuaria, fue localizada en el interior de su casa. Para que sepas todos los detalles al respecto, te explicaremos todo lo que se ha compartido sobre el terrible caso.

¿Quién es la influencer que murió?

La reconocida influencer que falleció a los 21 años, se trata de Jenifer Rivas. En su Instagram se destacaba por tener 16.3 mil seguidores, usuarios que seguían de cerca la vida y los viajes que realizaba la joven.

Dentro de la descripción que tiene en su perfil, explica que es una conductora de TV, creadora de contenido, actriz de comedia y estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Dentro de la información sobre su muerte, se sabe que la joven fue hallada el 1 de octubre en el interior de su casa, así lo informó Honduras HCH Televisión Digital, explicando que hasta el momento se desconoce la causa de su repentina muerte. Provocando un sinfín de comentarios que lamentan su fallecimiento.

¿Qué enfermedad padecía la reconocida influencer?

Como ya lo mencionamos, por el momento se desconoce la causa de muerte de la reconocida influencer de 21 años. Sin embargo, se sabía que la conductora padecía de epilepsia, trastorno que se destaca por interrumpir la actividad en las células nerviosas que hay en el cerebro, provocando inesperadas convulsiones, así lo menciona el World Health Organization.

Cabe aclarar que esto no quiere decir que dicho trastorno haya sido el causante de su fallecimiento en el interior de su casa, si es considerado un padecimiento mortal, en especial cuando son convulsiones que no se encuentran controladas. Por ahora, debemos esperar a que los familiares envíen algún comunicado aclarando la causa de muerte de la joven creadora de contenido.