Famosa conductora pide oraciones tras la desaparición de su mamá

En las horas recientes comenzó a propagarse la información alrededor del caso de esta famosa conductora, quien compartió que su mamá se encuentra desaparecida. La mujer que es talento de la cadena NBC indicó que desde el pasado sábado no se sabe nada de su madre, quien seguramente fue sustraída de su casa. Ante eso, se teme que la madre de Savannah Guthrie fue secuestrada de su domicilio.

¿Qué ocurrió con la mamá de esta famosa conductora?

Recién en la noche del pasado lunes 2 de febrero, la conductora compartió en sus redes sociales una publicación con la intención de recibir ayuda de sus comunidad. Les instó a pedir en oraciones por su madre, esperando que pueda aparecer en breve. Y es que desde el domingo comenzaron las investigaciones tras el pitazo de un familiar.

Parte del mensaje subido a su cuenta de Instagram decía lo siguiente: “Gracias por elevar sus oraciones con las nuestras por nuestra querida mamá, nuestra querida Nancy, una mujer de profunda convicción, una buena y fiel servidora. Eleva tus oraciones con nosotros y cree con nosotros que ella será regresada por ellos en este preciso momento”.

La alerta se dio el domingo cuando la señora Nancy no se presentó al servicio dominical de su congregación religiosa. Cuando llegaron las autoridades, se percataron de que la señora no estaba. Parte de la preocupación de lo que luce como un secuestro, es que la señora tiene cierta incapacidad para moverse sola y además requiere de algunos medicamentos.

¿Qué se sabe del secuestro de la mamá de esta famosa conductora?

En estos momentos ya es un caso completamente público y por eso las autoridades piden ayuda de los vecinos de la zona. Las investigaciones de inmediato se alinearon con la postura de que la mujer fue sustraída de la casa contra su voluntad. Esto dijeron los encargados de la búsqueda hace unas horas: “Ahora, tras procesar la escena del crimen, creemos que, efectivamente, se trata de una escena del crimen, que efectivamente se ha cometido un delito y pedimos la ayuda de la comunidad”.