Luto en el rock mexicano: Muere el mítico guitarrista de bandas como El Tri o El Haragán y Compañía, esto se sabe

Hace unas horas se confirmó la triste noticia de que uno de los músicos más importantes de todo México había fallecido, pues se trata del guitarrista mexicano Felipe Souza, quien fuera parte de bandas entrañables de rock mexicano como El Tri o Haragán y Compañía.

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La noticia fue dada a conocer por El Tri a través de un posteo en redes sociales, donde despidieron al legendario músico de 61 años quien formó parte de algunos de los momentos más importantes del rock nacional gracias a su talento con la guitarra y a su personalidad.

¿De qué murió Felipe Souza, el guitarrista de El Tri y El Haragán y Compañía?

De momento tanto el Tri, El Haragán y Compañía o demás equipos de trabajo se han limitado a esclarecer las causas de muerte del mítico guitarrista que marcó la historia del rock, aunque ambas bandas han realizado posteos despidiéndole.

Por un lado, la banda liderada por Alex Lora compartió lo siguiente:

“Con tristeza te despedimos lamentando profundamente tu partida.

Poseedor de un gran talento, compañero de tantos rocanroles, viajes risas y aventuras.

Gracias por tu aportación en rolas como “Pobre soñador” y “Mis rolas”

Gracias siempre por tu buena Vibra y tu amistad.

Descansa en paz querido Felipe siempre estarás en nuestros corazones”.

Por otro lado, El Haragán compartió una fotografía más reciente de Felipe y compartieron las siguientes palabras:

“Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte importante de nuestra historia.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero y ex guitarrista de la banda Felipe Souza.

Compartimos escenarios, canciones, caminos, noches y momentos que quedaron para siempre en la memoria.

Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria”.

¿Quién fue el guitarrista Felipe Souza?

Se sabe que fue uno de los guitarristas más virtuosos y carismáticos de México, formando parte de El Tri a principios de los 90’s donde participó tanto en composiciones, como en el estudio y en algunos de los conciertos más importantes de la banda, plasmando su personalidad en canciones como “Pobre Soñador”.

Siendo un músico de sesión, su camino lo llevó también a colaborar con El Haragán y Compañía, siendo parte fundamental del proyecto en distintas etapas de la agrupación.