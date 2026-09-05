5 fondos de pantalla de Lili Pad para la Tablet de tu hija o hijo

Toy Story 5 nos dejó un interesante personaje que es Lili Pad, la Tablet que llega para reemplazar a los juguetes. Ahora puedes llevar a este dispositivo como fondo de pantalla para tus hijos.

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Transforma su Tablet en un dispositivo divertido con este carismático personaje. Para ello te vamos a contar las mejores opciones de fondos de pantalla inspirados en el universo de Pixar.

¿Cuáles son los mejores fondos de pantalla de Lili Pad?

La interfaz oficial de Lilypad (Modo Inmersivo)

Esta es la mejor opción para obtener una réplica exacta. Lo que ocurre es que este fondo imita la interfaz de usuario que se ve en la pantalla del personaje durante la película. Al colocarlo, la tablet parecerá cobrar vida propia.

Para conseguirlo puedes adquirir accesorios oficiales como la funda protectora donde se incluye un código QR exclusivo para descargar de manera directa las versiones del fondo original limpio. También puedes encontrar recreaciones hechas por fans en plataformas de video.

Busca la interfaz oficial.|Pinterest

Las icónicas nubes de Andy (Versión Tech)

Otra opción es modificar el clásico fondo azul con nubes blancas del cuarto de Andy con la estética de la última película. Aquí debes incorporar elementos digitales modernos o también detalles pixelados de Woody y Buzz en las esquinas, representando el divertido choque entre los juguetes tradicionales y el mundo de la tecnología.

Textura "Neon Tech" de Lilypad

Luego nos encontramos con esta alternativa más futurista. Esta idea consiste en colocar un fondo oscuro decorado con líneas de circuitos brillantes en color verde neón (el tono característico de Lilypad) que se entrelazan de forma sutil con las siluetas minimalistas de los personajes principales de Toy Story.

Woody y Buzz frente a la pantalla y Minimalismo estético

Por último, tenemos esta opción donde puedes elegir un fondo con perspectiva inversa donde los juguetes miran hacia afuera desde el cristal, o un diseño minimalista en tonos pastel con el logo de Lilypad que facilita organizar las aplicaciones.

Busca las mejores imágenes para ti.|Pinterest

¿Cómo descargar estos fondos de pantalla?

Algunas de las opciones de descarga son: