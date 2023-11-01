Rafaela Castro, hija de Cristian Castro, sueña ser como Shakira

A sus escasos 9 años, Rafaela Castro, hija de Cristian Castro y Paola Erazo, ya tiene claro cómo se ve en el futuro, definitivamente quiere ser como su compatriota Shakira y tiene sus razones.

La pequeña, que empezó a estudiar piano a los 4 años y compuso su primer tema instrumental dedicado a su papá, cuando tenía tan solo 6 años, nos invitó a uno de sus ensayos, apoyada por su maestra del Centro Evaluna, Dayana Chacón. Desde Colombia, donde la pequeña radica con su mamá, esta es la exclusiva.

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A futuro me veo como Shakira, porque Shakira es una mujer guerrera que sigue sus sueños, que canta, baila y compone sus canciones. Yo estoy siguiendo el ejemplo de ella, porque compuse una canción a mi papá. Él se siente muy orgulloso y piensa que soy una niña muy talentosa, mi papá está muy feliz por mi proceso, cuando le mando composiciones llora y se pone muy feliz

’Por Amarte Así’, ‘Azul’ y ‘Lloran las Rosas’. Estoy preparando mi séptima composición en el piano, música clásica y tenemos en diciembre un concierto

Y es así, como la maestra de Rafaela, describe el potencial de su pequeña, pero muy destacada alumna.

Toma clases de baile, piano, de técnica vocal, de composición musical. Ella compone sus propias piezas

¿Qué mensaje le mandó a Ventaneando?

Y haciendo gala de sus dotes frente a la cámara, así es como se despidió Rafaela, a quien conocimos prácticamente desde que venía en camino a este mundo y luego, siendo la adoración de su abuela, Verónica Castro.

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