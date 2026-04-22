Poncho De Nigris asegura que esta famosa será la contrincante para Kim Shantal en Supernova Génesis 2026: “A salvar el show”

¡Ya hay rival para Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026! Luego de que Lupita Villalobos se bajara de la pelea debido a un hematoma subdural, todo parece indicar que ya hay nueva contrincante para la conductora. Se trata de nada más y nada menos que Karely Ruiz, según confirmó Poncho De Nigris a través de una publicación vía X. “Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo kareli! A salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, aseguró Poncho en redes sociales.

Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo kareli! A salvar el show.



Aquí andamos para sumar 👑🥊 ￼￼￼



A la orden 🫡 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 21, 2026

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La noticia llega luego de que la celebridad asegurara que Karely no podía pelear en el evento debido a una cláusula de seis meses por su participación en Ring Royale. No obstante, todo apunta a que se llegó a un acuerdo. Cabe mencionar que Poncho también sugirió a su esposa, Marcela, como contrincante, pero al final Supernova se habría decantado por la reconocida influencer.

Estamos para sumar. Si es necesario apoyarlos en lo que necesiten ahí estamos, veo que andan batallando con su pelea estelar, estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente. Que les vaya conmadre que la competencia siempre es buena.



Team RR 👑🥊 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 20, 2026

¿Ya es oficial que Kim Shantal peleará vs. Karely Ruiz?

Pese a los mensajes de Poncho, el evento no ha confirmado a Karely Ruiz como la nueva rival. De hecho, ninguna de las celebridades involucradas se ha pronunciado al respecto, por lo que no queda más que esperar el anuncio oficial. El día de mañana, 22 de abril, se llevará a cabo una conferencia de prensa. Será entonces cuando el público conocerá a la nueva rival.

¿Cómo quedó la cartelera de Supernova: Génesis?

De resultar cierta la incorporación de Karely Ruiz a Supernova Génesis 2026, la cartelera del evento quedaría de la siguiente forma:



Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

Milicia vs. Ari Geli

El Abraham vs Nando

¿Cuándo es Supernova: Génesis 2026? Fecha y hora del evento

Supernova: Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de abril, en punto de las 4:00 p.m. (hora del centro de México), completamente en vivo desde la Arena Ciudad de México. El pesaje se celebrará un día antes del evento, el sábado 25.