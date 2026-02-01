Se cumple regla de 3 en México: Ellos fueron los famosos que murieron en las últimas horas

Nuevamente la famosa ‘regla de 3’ se ha cumplido en México, donde importantes famosos murieron en las últimas horas, sorprendiendo a todos por lo inesperado de la noticia, además de que sus fallecimientos ocurrieron muy cerca entre ellos.

Para que sepas de quiénes se trata, te detallaremos sus nombres y la fecha del fallecimiento de cada uno de ellos. Sus partidas han dejado un enorme espacio vacío en el mundo de la farándula.

¿Cuál es la famosa ‘regla de 3’?

La famosa ‘regla de 3’ se destaca por ser un periodo corto de tiempo en el que famosos fallecen inesperadamente; usualmente se tratan de 3 celebridades. Parece que se ha cumplido una vez más en las últimas horas en México.

La más reciente fue la de Gerardo Taracena el 31 de enero, un actor mexicano que falleció a los 55 años, reconocido por participar en la cinta de ‘Apocalypto’. Hasta el momento se desconoce la causa principal de su inesperada muerte.

La segunda celebridad se trató de Catherine O'Hara el 30 de enero; aunque se trata de una celebridad estadounidense, fue muy reconocida en México por sus emblemáticos papeles de “Beetlejuice” y “Mi pobre angelito”.

Por último, fue del cantante Óscar Alvarado el 29 de enero, cantante que era conocido como ‘El Chino del Rancho’, quien a sus 34 años sufrió un ataque armado al salir de un bar el domingo 18 de enero en Durango. Después de varios días hospitalizado, falleció. Celebridades que murieron en las últimas horas y con poca diferencia de tiempo.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

¿De qué murieron los famosos?

En el caso de los famosos Catherine O'Hara y Gerardo Taracena, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte, por lo que se desconoce si pudo ser algún tipo de padecimiento de salud o por algún tipo de accidente.

Se espera que se den a conocer esos detalles en las próximas horas. En redes sociales, se han llenado de comentarios donde varios fans y seguidores de las celebridades lamentan los inesperados fallecimientos en las últimas horas .