Daniel Bisogno tenía miedo de morir, así habló sobre la muerte

Daniel Bisogno confesó alguna vez que prácticamente no tenía miedo de casi nada, pero sí había dos cosas que le inquietaban y, en caso de tener la oportunidad de escoger, preferiría que jamás llegasen a su vida esos momentos.

Descanse En Paz, hasta siempre Daniel Bisogno [VIDEO] El equipo de Ventaneando da un último adiós a nuestro querido compañero y amigo Daniel Bisogno, quien nos llenó de momentos increíbles en la historia de la televisión.

El comunicador, que falleció este jueves a los 51 años, derivado de varias complicaciones tras un trasplante de hígado al que fue sometido el año pasado, decía que la vejez y la muerte eran etapas que prefería ahorrarse y explicó sus razones.

Daniel Bisogno decía que después de la muerte todo se acaba

En entrevista con Alberto Tavira, para su programa ‘Los Despachos del poder’, comentó que la vejez le ponía tenso, sobre todo porque veía cuando sus papás perdían la capacidad para realizar sus actividades físicas, así como la falta de memoria.

“De repente sí es algo que me da miedo”, y la muerte, dijo, le aterraba más. “Soy muy escéptico y no soy creyente, entonces es aventártela (la muerte) de Hidalgo. Cuando la gente cree en muchas cosas, es más fácil creer en un significado de la muerte, en que hay un más allá y que te va a ir mejor que aquí. Yo soy de la idea de que cuando se acaba, se acaba”.

¿Qué se llevaría Daniel Bisogno con él en caso de morir?

Alberto Tavira le preguntó qué objeto se llevaría en caso de que existiera “el día después del juicio final”, y quien fue comentarista del programa Ventaneando respondió que se llevaría el chupón de su hija Michaela, para jamás olvidar la experiencia de ser papá.

“Lo que vivo todos los días, nunca pensé que lo viviría, ni tenía ganas de vivirlo. No estaba en mis planes originales tener un hijo y hoy en día lo que más temor me causa, es dejar a mi hija, dejarla sin protección o dejarla que se rasque con sus propias uñas, siempre me da miedo”, decía ‘El Muñe’.

En otro momento, durante una entrevista que concedió a Yordi Rosado, Daniel Bisogno declaró que había sido muy feliz a lo largo de su vida porque siempre hizo lo que quiso; sin embargo, al hablar de la muerte recordó el momento en que un derrame interno casi le arrebataba la vida.

Daniel Bisogno se despidió de su hija Michaela

“Sabía que algo fuerte pasaba”, comentó. Durante uno de los episodios más críticos de su salud, el actor de la puesta en escena ‘Lagunilla, mi barrio’ perdió cuatro de los ocho litros de sangre que tenía en su organismo. Debido a que los médicos lo reportaban en estado de gravedad, él se despidió de su hija en un acto de amor y resignación.

“He llorado tanto que me he quedado sin lágrimas”, reveló al recordar aquella vez en la que el miedo invadió cada parte de su ser.

Los restos de Daniel Bisogno están siendo velados en una agencia funeraria en el sur de esta ciudad. Por la noche se le rendirá un homenaje en el Centro Cultural Teatro 2, donde se presenta la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ en la que participaba como actor.

