“¿Se parece a Ángela Aguilar?”: el video de Cazzu que desató debate entre fans

Durante un video que se publicó recientemente en redes sociales, se observa a Cazzu luciendo un vestido ceñido al cuerpo y transparente color turquesa durante uno de sus conciertos. Sin embargo, no fue su atuendo lo que capturó la atención de los internautas, sino su actitud. La argentina se ve cantando y realizando ciertos gestos: su boca, sus ojos y sus movimientos faciales parecen ser muy similares a los de Ángela Aguilar, según la interpretación de la fanaticada.

Mientras avanza el clip, vemos que la "Nena Trampa" camina por el escenario de una manera que muchos han catalogado como una imitación de la actual esposa de su ex, Christian Nodal. Si bien estos no son gestos ni maneras en las que Cazzu tiene acostumbrada a su público, las redes sociales se incendiaron al ver estas referencias que podrían considerarse bastante directas en medio de la tensión actual.

¿Por qué Cazzu estaría “imitando” a Ángela Aguilar?

Recordemos que esta reacción podría ser una respuesta contundente al reciente problema en el que se vio envuelta la artista. Todo comenzó cuando su amigo musical, Rauw Alejandro, estrenó junto a Jhayco el tema “Rosita”. En una de las estrofas, Rauw dice la frase: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Esta mención, al parecer, le molestó profundamente a Cazzu debido a la historia personal que comparte con el mexicano. Como consecuencia, la argentina dejó de seguir a sus colegas en redes sociales y publicó un mensaje en X: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal?

Ante la ola de comentarios y críticas por la letra de la canción, Rauw Alejandro expresó su postura: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Por su parte, Christian Nodal no se quedó atrás y respondió de manera muy sarcástica. El cantante subió una historia con una foto inédita de su matrimonio con Ángela Aguilar y, en un movimiento que muchos calificaron de provocador, agregó la letra de la canción de Rauw a la imagen.

Nodal confesó que se enamoró de Ángela Aguilar apenas días después de terminar con Cazzu.|(Instagram @nodal)

¿Qué dicen las redes sociales sobre Cazzu?

Mientras unos ven una genialidad en su respuesta, otros le piden que "supere" el pasado:

“Dudo mucho que Cazzu haya hecho esos gestos con esa intención”.



“Nunca. La elegancia de Ángela Aguilar es única”.



“Pero Cazzu se ve tan diosa hasta imitando”.



“¿Ella no fue la que dijo no al bullying?”.



“Si me cae mal Ángela, pero ya Cazzu debe pasar la página”.

