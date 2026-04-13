Danna y Belinda sorprenden al subir un video juntas: ¿se viene una colaboración musical? esto es lo que sabemos

En las últimas horas fans de las mexicanas Belinda y Danna han invadido las redes sociales luego de que se viralizara un video donde se les va a las dos artistas juntas realizando un video en las calles de Madrid, España, el cual fue subido en la cuenta de TikTok de Danna, debido a estas imágenes ha crecido la especulación que las cantantes estarían preparando una colaboración.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado que próximamente trabajaran juntas, las esperanzas de los fans crecen, pues la descripción del video tiene como texto: "Tu sueño favorito soon", lo que muchos descifran como el título de una canción o simplemente es un mensaje oculto que indicaría que trabajan unidas en un proyecto.

¿Por qué genera grandes expectativas de que Danna y Belinda trabajen juntas?

El interés del público de verlas juntas no es casualidad ya que desde hace algún tiempo se ha pedido que dos referentes del pop mexicano unan sus voces, sin embargo, hasta el momento no se indicado un proyecto en la que destaquen las dos. Asimismo, el público cree que la fusión de ambas artistas representaría un choque de estilos y generaciones dentro del pop, por lo que ya se prevé que de lanzar una canción juntas podría convertirse en un gran éxito y el género pop estaría sumando un importante tema a su lista de popularidad.

Tanto Danna como Belinda, han coincidió en proyectos externos, como la presentación de "Soltera" tema de Shakira y un podcast que condujeron junto a Kenia Os. Sin embargo, la presencia de Danna durante la presentación de "Indómita", proyecto de Belinda ha sido de otro de los acercamientos más sonados alrededor de las jóvenes artistas.

¿Cómo ha crecido Danna y Belinda dentro de la industria musical?

Danna quien en los últimos años cambió su nombre artístico de Danna Paola a simplemente Danna ha evolucionado de estrella infantil a una de las voces más sólidas del pop latino actual, combinando música, actuación y proyección internacional.

Por su parte, Belinda se ha consolidado y manteniendo su carrera con éxitos que han marcado generaciones, además, cuenta con una fuerte presencia mediática dentro de la televisión gracias a sus trabajos en plataformas de streaming. Su nombre también ha ganado presencia por ser una artista multifacética al experimentar reinvenciones musicales.