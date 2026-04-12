Lupita D’Alessio rompe el silencio y manda contundente mensaje sobre la separación de su hijo Jorge y Marichelo

En medio del escándalo mediático por la separación repentina entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, Lupita D’Alessio, madre del músico, decidió alzar la voz donde dejó clara su postura sobre este delicado episodio que atraviesa su familia.

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Durante el día de este 11 de abril 2026, la intérprete de “Mudanzas” publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde tocó el tema sin dar nombres y lo qué está pasando, solo se enfocó en señalar que se mantiene al margen, pero “sin dejar de apoyar a su familia en uno de los momentos más difíciles”.

En la publicación, Lupita D’Alessio fue clara al pedir respeto y discreción ante la situación que atraviesa la familia: “me mantengo al margen.. toda mi familia cuenta conmigo”, escribió la artista.

¿Qué pasó con Jorge D’Alessio y Marichelo?

Tras una ola de especulaciones de una supuesta ruptura entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente luego de que internautas señalaran que la actriz mexicana dejó de seguir al músico en sus redes sociales y a la agrupación Matute, en los últimos días la pareja confirmó esta noticia, tras más de una década de relación.

De acuerdo con declaraciones de Jorge, la decisión se tomó priorizando el bienestar de sus hijos y buscando evitar que la exposición mediática afecte su entorno familiar. Aunque no se revelaron más detalles de esta separación, debido a que han decidido no exponer su vida privada, versiones en redes y algunos medios indican que atravesaron por una crisis prolongada e incluso rumores de infidelidad por parte del hijo de Lupita D’Alessio.

Finalmente, el líder de la agrupación ha insistido en mantener este proceso en privado, señalando que solo quienes viven esta situación conocen realmente lo que ocurre dentro de la relación.

Por su parte, Marichelo Puente expresó estar pasando por un “momento complicado” dejando en claro que ahora tras su separación le toca ver por sus hijos y entregarles todo el amor y atención que requieren.