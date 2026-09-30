Murió Jorge Kahwagi: Se revela la causa de muerte del exboxeador mexicano, quien perdió a la vida a los 58 años

El mundo del espectáculo se viste de luto. La mañana de este miércoles, 30 de septiembre, se informó sobre el sensible fallecimiento de Jorge Kahwagi a los 58 años de edad. La noticia fue confirmada por su amigo y colega, Roberto Palazuelos, quien compartió un emotivo mensaje de despedida vía redes sociales. A escasas horas del anuncio, se reveló la causa de muerte del famoso exboxeador y figura de realities de televisión.

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¿De qué murió Jorge Kahwagi? Revelan su causa de muerte

De acuerdo con diversos reportes, Jorge Kahwagi Macari perdió la vida la mañana de este mismo miércoles, 30 de septiembre, en la Ciudad de México, a causa de un derrame cerebral. Su lamentable deceso se produce tan sólo seis meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien falleció el pasado 23 de marzo a los 85 años. La causa de muerte del exabogado y padre del exboxeador nunca fue revelada a los medios.

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¿Quién era Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana.

Al término de sus estudios, incursionó en el mundo de la política, pero no fue hasta 2004 que su nombre cobró mayor relevancia en la industria del espectáculo tras pedir una licencia para participar en un reconocido reality de televisión, mismo en el que terminó en tercer lugar. Tras su aparición en la pantalla chica, el nombre de Kahwagi se volvió una constante en programas de farándula, especialmente tras sus polémicas con celebridades como Poncho de Nigris, el Cibernético y "Pato" Zambrano, por citar algunos; así como sus mediáticos romances.

A la par, Kahwagi también emprendió una carrera en el mundo del boxeo, donde obtuvo diversos títulos otorgados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial del Boxeo (OMB). Jorge Kahwagi se retiró del deporte en 2015, tras más de una década de trayectoria y con un récord invicto de 12 victorias, todas por nocaut.