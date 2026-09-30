Así fue la polémica vida de Jorge Kahwagi quien figuró dentro de la televisión mexicana, el boxeo y más

Este miércoles 30 de septiembre se dio a conocer que el empresario y exboxeador mexicano Jorge Kahwagi falleció a la edad de 58 años, dejando una gran sorpresa para todos sus seguidores, pues así se dio a conocer en redes sociales, siendo este una de las figuras más controversiales y polémicas del entretenimiento mexicano.

Te puede interesar: Muere famosa reina de belleza e influencer a los 30 años de edad; se había negado a comer

Si algo caracterizó la vida de Kahwagi es que solía ir tras sus deseos, pues se sabe que fue empresario, abogado, político, exboxeador profesional y personalidad del entretenimiento mexicano, yendo de un lado a otro.

¿Cómo fue la carrera de Jorge Kahwagi en el boxeo?

Una de las cosas que llamaba más la atención de esta personalidad era la capacidad que tenía para ir por los medios, siendo su faceta de boxeador una de las más peculiares de todo el pugilato mexicano, deporte en la que nuestro país es potencia y este no fue la excepción pues aunque su carrera es recordada como polémica y controversial, Jorge Kahwagi se retiró con un récord invicto con un total de 12 victorias y 0 derrotas.

Si hay un dato que vale la pena recordar es que sus 12 triunfos fueron por la vía del nocaut, aunque sus combates constantemente eran cuestionando por la calidad de este y sus contrincantes dentro del cuadrilátero.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Fue a mediados de la primera década del milenio que Jorge ganó gran popularidad en el entretenimiento mexicano, aunque su carrera estuvo constantemente era relacionado a polémicas junto a más personalidades de la televisión como con el luchador conocido como "El Cibernético", siendo un tema algo recurrente en su paso por la televisión mexicana hace ya algunos años.

Algunas otras de las rencillas que se le recuerdan son las que tuvo en la televisión con personalidades como Poncho de Nigris o "Pato" Zambrano, siendo igual de polémicas hace ya más de dos décadas.