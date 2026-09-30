ÚLTIMA HORA: Muere Jorge Kahwagi, quien tuvo rivalidades con Lyn May y el Cibernético, revela Roberto Palazuelos

El boxeo se encuentra de luto luego de que este miércoles 30 de septiembre se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Jorge Kahwagi a los 58 años de edad. La destada figura fue uno de los boxeadores mása famosos en el país y fue sumamente reconocido en otras áreas del entretenimiento. Esta noticia, llega luego del fallecimiento del padre del exdeportista (a los 85 años de edad), Jorge Kahwagi Gastine, quién murió en marzo del presente año. Por otro lado, diversas figuras públicas han externado mensajes de condolencias como el caso de Roberto Palazuelos , quién a través de su cuenta de instagram compartió un mensaje conmovedor para despedir a su gran amigo.

¿De qué murió Jorge Kahwag?

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del destacado exboxeador, político y empresario mexicano ya que en los mensajes de despedida que se le ha brindado no se revela información y tampoco existe un informe médico por ahora. Sin embargo, luego de que se diera a conocer esta lamentable noticia, muchos amigos y colegas de la destada celebridad se han pronunciado con mensajes de condolencias y pésame a los familiares.

Reacciones ante la muerte de Jorge Kahwagi

Una de las primeras personas en pronunciarse ante la muerte de Jorge Kahwagi fue Roberto Palazuelos, quién a través de su cuenta de instgram dedicó un mensaje de despedida a su amigo. "Vuela alto querido Jorge, así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido", fueron algunas de sus palabras; por otro lado el actor también mencionó que se unía a la pena junto a Doña Sonja y hermanas de Jorge, Sonja y Layla. Así mismo, "El Diamante Negro" mencionó que siempre recordará a Jorge con gran cariño.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

¿Quién era Jorge Kahwagi?

Su nombre completo era Jorge Antonio Kahwagi Macari. Si bien muchas personas lo conocen por haber sido uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos del deporte, Jorge cursó una licenciatura en Administración de Empresas además de que también se tituló en Derecho. Tuvo un gran reconocimiento dentro del mundo empresarial debido a cada uno de los proyectos que emprendió. Uno de sus logros más grandes como boxeador fue que logró ser campeón de peso crucero en Latinoamérica y en todo México. En el ring participó en 11 peleas profesionales, las cuales ganó todas por nocaut.