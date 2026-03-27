Desgarradora muerte de una querida actriz que pocos recuerdan: así confirmaron su deceso

La actriz Marta Lubos murió a los 82 años, según confirmaron sus hijos en un desgarrador mensaje compartido con medios internacionales. Sus seres queridos invitaron a los fans que la querían a asistir al funeral para darle el último adiós.

De acuerdo con reportes de La Nación, el primero en dar a conocer la triste noticia fue el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, más conocido como Celcit.

“Con profundo pesar despedimos a nuestra afiliada, la actriz Marta Lubos, quien desarrolló una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento”, decía el comunicado.

Así confirmaron la muerte de la actriz Marta Lubos.|(ESPECIAL/X)

Luego, en su cuenta de Instagram, familiares de Lubos publicaron un breve mensaje para dar a conocer la dirección en donde los restos de la actriz estarían velándose la noche de este viernes 27 de marzo.

¿De qué murió Marta Lubos?

No se ha confirmado la causa de muerte de la actriz Marta Lubos. Sin embargo, se espera que poco a poco se revele el informe médico que confirme de qué falleció.

¿Quién era Marta Lubos, la actriz que murió de forma repentina?

Marta Lubos era una actriz argentina de 82 años que tuvo una extensa carrera en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, consiguió papeles importantes en “Diarios de motocicleta”, “Ecuación”, “La Casa”, “Mujeres Asesinas” y “Whisky Romeo Zulu”, según IMDb. Fue premiada con el reconocimiento María Guerrero y el ACE, detalló Infobae.

La actriz Marta Lubos tenía 82 años.|(FACEBOOK de Marta Lubos)

En tanto, su vida personal solía ser discreta, pero se sabía que tuvo dos hijos, Joaquín y Laura, que nacieron durante su relación con el director de cine Néstor Segade.

Ellos la recuerdan como una mujer “amada, agradecida, llena de luz”.

¿Cuál fue la última publicación de Marta Lubos?

Marta Lubos publicó su último post en su página de Facebook el 23 de agosto pasado, cuando fue su cumpleaños. Allí expresó su agradecimiento a toda su gente querida que la ha apoyado y que le envió buenos deseos y su energía. Escribió: “Me colman de alegría y de fuerza para seguir recorriendo este camino que comenzó hace 82 años. ¡Soy muy afortunada!”