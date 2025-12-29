Famosa comparte desgarradoras fotos de sus hijas fallecidas

Una vez más la vida de Melissa Mae Carlton se encuentra en el centro de la escena luego de que este 25 de diciembre muriera su hija mayor. La influencer influencer norteamericana ha externado su dolor en las redes sociales y conmovido a sus seguidores a solo un año de que perdió a su hija menor.

Las plataformas digitales se han convertido en un reflejo de la vida de las personas, en el que se incluyen momentos felices y otros que llenan de tristeza y dolor. En el caso de Melissa Mae Carlton, el presente que vive su familia por la repentina muerte de dos de sus hijos mantiene asombrados a los internautas.

¿De qué murió la hija mayor de Melissa Mae Carlton?

Hace un año atrás, Melissa Mae Carlton y su esposo Tom Carlton tuvieron que afrontar la muerte de su pequeña hija Abigail. La influencer y su familia se mostraron profundamente consternados por el sorpresivo deceso sobre el cual comenzaron a buscar explicaciones.

Ahora, este 25 de diciembre la creadora de contenido confirmó el fallecimiento de Molly, su hija mayor, mientras se encontraba internada bajo chequeos. Aunque aún no llegan a un diagnóstico definitivo, Melissa Mae Carlton precisó que “los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi”.

¿Qué fotos compartió Melissa Mae Carlton?

Fue en sus redes sociales que Melissa Mae Carlton sorprendió a sus seguidores con fotografías en donde aparecen sus hijas fallecidas, su esposo y sus otros hijos. Se trató de una manera de externar el dolor que atraviesan, agradecer el apoyo recibido y dejar en claro que no se quedarán de brazos cruzados.

“Estamos devastados. En incredulidad. Confundido y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor. Me siento insensible. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy listo para este dolor”, escribió la influencer junto a las imágenes.

En el posteo, Melissa Mae Carlton remarca que “estamos abrumados por cuántos de ustedes oraron con nosotros y por ella ayer. Estoy pidiendo, con todo mi corazón, que esas oraciones no paren. En los próximos días y semanas, habrá mucho que hacer y organizar, y necesitaremos fuerza más allá de la nuestra”.

Finalmente, la influencer reveló: “Tengo miedo de cómo luce la vida ahora para nosotros. Tengo el corazón roto por nuestros hijos. Anoche, entre lágrimas, Harry me dijo que cuando abordamos el avión a Arizona el lunes, Molly se inclinó y le dijo que quería estar con Abi. A pesar de los sollozos, dijo: ‘Ella consiguió lo que quería’”.